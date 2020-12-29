Президент Шавкат Мирзиёв, выступая с посланием парламенту, сообщил, что на следующий год страна поставила задачу освоить инвестиции на сумму 23 млрд долларов. В результате в 2021 году будет введено в эксплуатацию 226 крупных промышленных и инфраструктурных объектов.

Так, намечен запуск двух крупных гидрометаллургических заводов на Навоийском горно-металлургическом комбинате и завода по переработке техногенных отходов на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

По всей стране будут построены сотни мощностей по выпуску текстильной, строительной, кожевенно-обувной, пищевой и фармацевтической продукции, добавил президент. Только в Яшнабадском технопарке Ташкента будет сдано в эксплуатацию 11 современных электротехнических производств, таким образом их общее число достигнет 17, а численность рабочего персонала — 11 тысяч.

Новые электростанции общей мощностью 760 МВт будут пущены в эксплуатацию в Ташкентской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях. В Кашкадарьинской области начнет действовать производственный комплекс стоимостью 3,6 млрд долларов и мощностью 1,5 млн тонн керосина, дизельного топлива и сжиженного газа в год.