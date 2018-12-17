Строительство завода GTL в Кашкадарьинской области позволит снизить цены на бензин и нефтепродукты, сообщил председатель правления «Узбекнефтегаза» Бахром Ашрафханов в субботу в ходе мероприятия по подписанию финансовых документов проекта Uzbekistan GTL (gas-to-liquid — «газ в жидкость»).

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Кашкадарье посетил 13 декабря строительную площадку завода, где заявил, что люди обязательно почувствуют снижение цен на бензин после запуска проекта.

«Ферганский и Бухарский НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы — ред.) работают на нефти, которая добывается в Узбекистане, и недостающей части, которая импортируется. В связи с запуском завода GTL у нас будет производиться авиакеросин и дизельное топливо. Это означает, что мы не будем импортировать очень много углеводородного сырья для того, чтобы производить авиакеросин и дизельное топливо, поэтому в этом направлении импорт будет сокращен», — сказал Бахром Ашрафханов.

Глава «Узбекнефтегаза» отметил, что Узбекистан сможет использовать часть импортируемой сырой нефти, которая направлялась на производство авиакеросина и дизельного топлива, для выпуска бензина. «Это обязательно приведет к снижению себестоимости и к снижению цены на бензин и на нефтепродукты», — заявил он.

Основные цели проекта Uzbekistan GTL — расширение мощностей страны по глубокой переработке природного газа и кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья, подчеркнул глава нефтегазовой компании.

Бахром Ашрафханов также рассказал, над какими новыми проектами работает «Узбекнефтегаз». «Мы планируем очень много новых проектов, в основном, по технологии „метанол в олефины“, который будет производиться из нашего газа, очищенного метана, а также бимодальная продукция (полиэтилен)», — сказал он.

В субботу «Узбекнефтегаз» для реализации проекта Uzbekistan GTL привлек 2,3 млрд долларов от консорциума международных финансовых институтов. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд долларов, из которых 740 млн долларов выделяет Фонд реконструкции и развития Узбекистана и 570 млн долларов — «Узбефнефтегаз».

После запуска завода в 2020 году завод будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива стандарта «Евро-5», в том числе 311 тысяч тонн авиакеросина, 743 тысяч тонн дизельного топлива, 431 тысячи тонн нафты и 53 тысяч тонн сжиженного газа.

Окупаемость проекта составит семь лет.