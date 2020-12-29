28 декабря в 21:23 на станции «Алишер Навои» Ташкентского метрополитена 38-летняя женщина намерено бросилась на рельсы под колеса приближающегося поезда. Об этом сообщила администрация метрополитена, комментируя появившееся в интернете видео.

Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена и управления по обеспечению безопасности на метрополитене удалось избежать несчастного случая. Женщина была была поднята на платформу без серьезных увечий, говорится в сообщении.

По данным метрополитена, она находилась в депрессивном состоянии и совершила свой поступок, находясь в состоянии аффекта.

По данному факту проводится расследование.