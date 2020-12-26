Агентство по противодействию коррупции в рамках своих полномочий направило запрос и начало изучение ситуации с государственными закупками в Джизакской области, о которых накануне сообщили блогеры и СМИ, сообщила пресс-служба агентства.

В пятницу мы писали, что компания My Flower, среди учредителей которой числится дочь хокима области Эргаша Салиева, два раза в течение года побеждала в конкурсах по украшению декоративными деревьями и цветами улицу Шарафа Рашидова в Джизаке. Общая сумма проектов, заказчиками которых выступала «Служба единого заказчика» областного хокимията, оценивается более чем в 2 млрд сумов.

В пресс-службе Антикоррупционного агентства сообщили, что по итогам изучения предоставят СМИ и широкой общественности подробную информацию.

В агентстве отметили, что система госзакупок в Узбекистане стала прозрачнее с началом публикации открытых данных на портале госзакупок.

«Благодаря усилиям СМИ и блогеров, а также активных граждан, становятся известными случаи, которые могут быть коррупционными и в которых может отражаться конфликт интересов», — говорится в сообщении.

Агентство сообщило, что на основе анализа случаев нарушения законодательства в сфере госзакупок ведёт разработку предложений о предотвращении и повышении ответственности за допущение случаев коррупции и конфликта интересов в этой области.