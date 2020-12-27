Прокуратура Андижанской области изучает государственные закупки «Службы единого заказчика» областного хокимията, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее «Газета.uz» писала, что компания Milano Biznes Servis в Андижанской области выиграла госзаказы почти на 20 млрд сумов. Её учредитель Мухиддин Кадиров одновременно является директором «Службы единого заказчика».

Кроме того, начальник областного управления строительства Рустамбек Хаджибаев остается учредителем компании Ixtisoslashgan Shahrixon Qurilish, которая получает миллиардные госзаказы.

Аналогичные проекты реализует компания Andijon Ihlos Qurilish, учрежденная родственником замглавы «Службы единого заказчика».

Более того, в Джизаке конкурсы на благоустройство улицы выиграла компания, связанная с дочерью хокима области Эргаша Салиева.

Ранее Агентство по противодействию коррупции также сообщило, что начало изучение ситуации с госзакупками в Джизакской и Андижанской областях.