Компания Milano Biznes Servis, связанная с директором инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» хокимията Андижанской области Мухиддином Кадировым, выступила заказчиком бюджетных проектов почти на 20 млрд сумов, следует из данных портала государственных закупок. На это обратил внимание блогер Davletov.uz.





Мухиддин Кадиров является единственным учредителем компании Milano Biznes Servis, которая зарегистрирована 18 апреля 2009 года и занимается строительством жилых зданий.

Согласно данным прямых госзакупок, Milano Biznes Servis была выбрана подрядчиком в трех проектах:

реконструкция школы №42 в Избасканском районе на 6,89 млрд сумов;

реконструкция многопрофильной поликлиники «Ойим» в Джалакудукском районе на 6 млрд сумов;

реконструкция школы №5 в Кургантепинском районе на 6,7 млрд сумов.

В протоколе конкурсной комиссии, которую возглавляет заместитель хокима Иброжон Холматов, отмечается, что в феврале 2019 года победителем конкурса по реконструкции школы №5 стала компания Milano Biznes Servis. В документах о двух других госзакупках не сообщается о проведении конкурса.





Кроме того, ответственной за выполнение государственных заказов по строительству объектов за счет средств Антикризисного фонда на 10,8 млрд сумов была определена компания Andijon Ihlos Qurilish. Она также выиграла госзакупки на 3,2 млрд сумов в сфере здравоохранения и тендер по строительству двух многоэтажных домов на 64 квартиры и реконструкцию военной части на общую сумму 26,5 млрд сумов.

Единственным учредителем Andijon Ihlos Qurilish, зарегистрированной в сентябре 2011 года и занимающейся строительством жилых зданий, указан Кадиров Бахтиёр Абдуманнопович. По данным Davletov.uz, он является родственником заместителя директора ИК «Служба единого заказчика» Андижанской области Кадиров Мансурбек Абдуманнопович.

Как выяснила «Газета.uz», Andijon Ihlos Qurilish также выиграла тендер на реконструкцию сети водоснабжения в Шахриханском районе на 4,7 млрд сумов и нового здания районного отделения Санэпидслужбы Улугнорского района на 2,7 млрд сумов.

Постановлением правительства Узбекистана от 30 марта Рустамбек Хаджибаев Таджибаевич назначен начальником Главного управления строительства Андижанской области. При этом он остается учредителем в ряде компаний, в том числе Ixtisoslashgan Shahrixon Qurilish (100%), Shahrixon Uy-Joy Qurilish 2020 (95%) и фермерского хозяйства Azizbek Paxta Gallasi 2020 (100%).





При его новой должности Ixtisoslashgan Shahrixon Qurilish получила госзаказ в сфере здравоохранения на 18,73 млрд сумов. В частности, согласно соглашение от 2 октября, компания должна провести реконструкцию родильного комплекса №2 в Шахриханском районе на 5,6 млрд сумов. Она также займется реконструкцией роддома №1 на 12,8 млрд сумов.

Согласно статье 5 закона «О государственных закупках», при наличии конфликта интересов лицо, ответственное за организацию и проведение закупочных процедур, подлежит отстранению от выполняемых функций.

Согласно статье 39 этого же закона, должностные лица и иные работники госзаказчика, оператора специального информационного портала, а также члены закупочной комиссии при осуществлении закупочных процедур не имеют права получать любую личную выгоду прямо или косвенно, которая являлась бы результатом сделки по государственным закупкам с их участием.

Агентство по противодействию коррупции начало изучать госзакупки с участием вышеуказанных компаний, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.