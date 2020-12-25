Систему наличной оплаты проезда в общественном транспорте Ташкента отменять не будут. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев.

По его словам, такое решение принято из-за большого количества жалоб со стороны пассажиров. Кроме того, Агентство по защите прав потребителей указало на нарушение прав пассажиров в случае отмены наличной оплаты, так как это лишит граждан права выбора. В связи с этим систему наличной оплаты проезда не планируется отменять вовсе.

Расчёт наличными будет проходить через валидаторы. Вместо традиционных билетов пассажиры будут получать чеки.

Анвар Джураев также заявил, что для поэтапного перехода на транспортные карты в январе «Тошшахартрансхизмат» продолжит продажу месячных проездных билетов. Планируется выпуск проездных в количестве 50% от сегодняшней цифры. Реализация льготных транспортных карт начнётся в январе.

Напомним, ранее планировалось отменить наличную оплату проезда в общественном транспорте с 1 января 2021 года.