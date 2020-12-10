С 1 января 2021 года в Ташкенте планируется отменить систему наличной оплаты проезда в общественном транспорте, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Вместо наличных и ежемесячных проездных будет использоваться единая транспортная карта, сообщил оператор городского транспорта.

Для лиц, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте, а также студентов, учащихся и пенсионеров будут внедрены аналогичные транспортные карты.

Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»

Как сообщил корреспонденту «Газеты.uz» председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев, стационарные валидаторы для приёма оплаты с карт уже установлены более чем на 400 автобусах. Всего в городе около 1000 автобусов.

«Мы перепрофилируем кондукторов в контролеров с 1 января, — сказал Анвар Джураев. — Мобильный валидатор будет их рабочим аппаратом, они будут проверять оплату у пассажиров. Сразу будет показываться: когда, на каком маршруте и сколько снялось с карты».

«Нам нужна поддержка пассажиров и общественный надзор за работой контролеров», — добавил глава компании.

Напомним, что «Тошшахартрансхизмат» разрабатывает тарифные планы, которые позволят совершать несколько поездок на разных видах транспорта в течение фиксированного времени (60 минут, 90 минут). Это позволит пассажирам экономить при совершении пересадок.

Кроме того, сообщалось о планах внедрить проездные с коротким сроком действия (на день, неделю). Такие проездные будут удобны для туристов и тех, кто редко пользуется общественным транспортом.