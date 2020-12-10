С 1 января 2021 года в Ташкенте планируется отменить систему наличной оплаты проезда в общественном транспорте, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».
Вместо наличных и ежемесячных проездных будет использоваться единая транспортная карта, сообщил оператор городского транспорта.
Для лиц, имеющих льготы на проезд в общественном транспорте, а также студентов, учащихся и пенсионеров будут внедрены аналогичные транспортные карты.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Как сообщил корреспонденту «Газеты.uz» председатель правления «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев, стационарные валидаторы для приёма оплаты с карт уже установлены более чем на 400 автобусах. Всего в городе около 1000 автобусов.
«Мы перепрофилируем кондукторов в контролеров с 1 января, — сказал Анвар Джураев. — Мобильный валидатор будет их рабочим аппаратом, они будут проверять оплату у пассажиров. Сразу будет показываться: когда, на каком маршруте и сколько снялось с карты».
«Нам нужна поддержка пассажиров и общественный надзор за работой контролеров», — добавил глава компании.
Напомним, что «Тошшахартрансхизмат» разрабатывает тарифные планы, которые позволят совершать несколько поездок на разных видах транспорта в течение фиксированного времени (60 минут, 90 минут). Это позволит пассажирам экономить при совершении пересадок.
Кроме того, сообщалось о планах внедрить проездные с коротким сроком действия (на день, неделю). Такие проездные будут удобны для туристов и тех, кто редко пользуется общественным транспортом.
Daston Dao
Правильно! Надо искоренять коррупцию на автотранспорте
Андрей Божко
Слов нету.
Владимир Владимирович
Привет иностранным туристам!
Тимур Абду
Очевидно, что кому то наверху надоела эта тягомотина с максимально неторопливым внедрением АТТО и принято такое резкое решение. А ведь можно еще в начале года сделать проезд за нал 1500, по карточке 1400 и подавляющее большинство пассажиров пользовалась бы карточкой и не было бы резких переходов
Дилмурад Хасанов
Пока что рано это делать, нет гарантии того что контроллеры например у приезжих не будут брать наличными оплату и подвозить, так как приезжим на короткое время в Ташкент зачем карты, у них областях в основном дамасы общественный транспорт, они без карт
возят за наличку. Вот когда во всех областях будет такой же общественный транспорт (хотя бы автобусы) как в столице, вот тогда целесообразно вводить такие новшества.
Rovshan Maxsudov
А тарифы какие будут для студентов и пенсионеров?
Anvarxon
а нельзя самому выбрать тариф в уже купленной карте? а то многие студенты уже купили карту, нам что выбросить обычные карты и купить новые за деньги
viamedianum
Конечно, ведь чтобы я смог попасть в общественный транспорт, я должен найти, где карту пополнить — не факт, что найду, так ещё и должен буду подождать, когда карта активируется.
p.s. Как быть тем, кто пользуется общественным транспортом редко?
Jakhangir M
Конечно, транспортные карты хорошая идея, но отменить наличную оплату невозможно. Что должен делать пассажир, если у него нет транспортной карты. Надо учесть, что есть люди которые из редка пользуются городским транспортом (например, люди с личным автомобилем в случае, кода у них неполадки с автомобилем или туристы, гости из других областей и т.д.).
Обеспечить широкое внедрение транспортных карт можно увеличив его привлекательность (например, сделать оплату транспортной картой дешевле чем наличная оплата, установить валидаторы внутри автобуса и при выходе с автобуса, чтобы пассажиры не стояли в очереди за оплатой).
Равшан Алимухамедов
Отменять национальные денежные знаки в качестве платежного средства незаконно. Сумы и тиийны обязательны к приему на территории Республики Узбекистан во всех видах платежей всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности. Электронные карты это очень здорово, но запретить национальную валюту в качестве платежного средства никто не имеет права.
Алишер Раджапов
А как быть туристам и тем кто ездит редко на общественном транспорте?
Дмитрий Басов
Я бы сделал вообще бесплатно многострадальному узбекском народу!
Вилли Токарев
Наконец-то! Я три раза писал, что делайте какие хотите кассы и билетные автоматы, но нал не должен попадать в руки водителей и кондукторов.
Светлана Ксенофонтова
Скажите, а как с простыми проездными на автобус? Мне чтобы доехать с авиагородка до городской онкологии приходится на трёх-четырех автобусах ехать. Пожалуйста, хотя бы простые бумажные проездные не отменяйте.
Vladimir Vlasov
А зачем тогда нужны кондукторы или контролеры? Это лишнее звено. Вход через переднюю дверь и оплата картой через терминал. Как во всех цивилизованных странах, на опыт которых так любят у нас ссылаться
Алия
А что так скоро? Люди не успеют приобрести транспортные карты.
А те, кому всего то нужно проехать один-два раза?
Или просто забыл карту дома?
Тем более, что не все кондуктора и водители автобусов умеют прнимать оплату транспортной картой.
А самое главное: как быть в Час Пик? Когда люди толпой выходят из автобуса, а карта считывается не сразу? Один кондуктор как сможет принимать оплату лишь картой у стольких людей? Теперь передвижение в автобусе будет куда дольше по времени..
Ещё бывают ситуации: вышел из автобуса — расплатился картой. Сразу совершил пересадку и вышел остановки через одну-две. 6 минут не прошло, списание с карты не возможно.
Шухрат Атакулов
Вот теперь гонки на общественном транспорте закончатся.
Muzzafar Xodjaev
А если человек крайне редко пользуется автобусом, зачем ему покупать карту ?
Halida Ahmedova
Непонятно. Если я езжу мало, то через месяц деньги на карте будут сгорать?
Georg Lepzunski
Если возникнет (а она возникнет! ) Неисправность сети /валидатора / билинговой системы, Ташгорпасстранс как будет взимать плату за проезд? Неужели бесплатно будут возить? Наличкой то нельзя будет расплатиться..
Galina Fimasobak
“Для лиц, имеющих льготы будут внедрены аналогичные транспортные карты“. И ни слова где, когда и как их получить.
Если через единое окно госуслуг, то там одно окно на весь район, и получить такую карту всем льготникам будет просто нереально.
Опять только общие фразы, никакой дорожной карты действий. А уж с 1 января оплата только по безналу- это как пожелание деду Морозу.
外人
а я против данного нововведения (это мое конституционное право если что!), и что дальше?!!
Шалтай Болтай
Отличная новость! Давно пора!
Djora Abdumavlyanov
Я предпологаю, что деньги на проездной карте будут как на банковской карте, т.е. при недостатке можно будет пополнять карту. Т.е. карта будет не месячная, а бессрочная. Так же будут временные карты, на неделю, на месяц, и даже на год. Такая система действует в Лондоне.
Вилли Токарев
Некоторые наши пассажиры привыкли к тому, что можно оплатить водителю.
1)Надо сделать перегородку из прозрачного пластика или даже металла отгораживающую салон от водителя, У водителя все равно же есть не открывающееся окошко за спиной.2)Контролеры всегда договорятся с водителем
3)Можно установить в кабине у водителя телефон с видеокамерой и скачивать с него его рабочий день и сохранять в облаке или такую же камеру установить в салоне и тоже закачивать в облако..4)Не забудьте — когда в Казахстане ввели электронную оплату выручка повысилась в 4 -5 раз
Юлдаш Расулов
Нет деньги на карте не сгорят, они будут стоять как и деньги в банковской карте
Игнатьев Олег
Начнется дурдом! Эта система уже не работает, сам лично уезжал со станции метро #6 около янгиобадского базара, Ваши знаменитые валидаторы зависли и не считывали ни карты, ни бумажки с пинкодами. Пока не скопилось около 50 человек и у девушек вахтеров не началась паника от криков желающих поскорее попасть внутрь, так мы и стояли толпой нарушая все требования карантина, потом они плюнули на гребаную электронику, которая проработала всего 3месяца, открыли створки и стали пропускать людей так без всякой электроники. Коллапс вам нужен? Будет!