Хоким Навоийской области Кобул Турсунов в рамках «Молодёжного фестиваля» 23 декабря встретился с молодёжью. Он принял их в своём кабинете, но в кресле хокима предложил посидеть молодым людям, сообщила пресс-служба хокимията области.

«Чтобы они полностью почувствовали всю ответственность, сложности работы хокимията, им было разрешено давать „поручения“ в кресле хокима», — говорится в сообщении.





«За сильным государством всегда стоят люди с высоким потенциалом и способностями», — сказал хоким, обращаясь к молодёжи. Отметив, что одной из главных задач, поставленных президентом Узбекистана, является воспитание молодых людей, обладающих знаниями, широким кругозором и высоким потенциалом, он подчеркнул, что и от молодых людей требуются «стремление и действия».





На встрече Кобул Турсунов ответил на вопросы молодых людей, отмечается в сообщении хокимията.

В январе в Андижанской области более 20 представителям молодежи в возрасте до 30 лет было разрешено в течение 10 дней занимать должности хокимов городов и районов, а также заместителей главы областной администрации.

Год назад президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с молодежью в Ташкенте заявил, что хокимы и другие руководители отныне будут посвящать один день недели решению проблем молодежи.

