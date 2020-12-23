Инвестиционное соглашение о строительстве и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области утверждено постановлением президента Узбекистана от 22 декабря.

Соглашение о реализации этого проекта было подписано с эмиратской компанией Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) в январе, тогда сообщалось, что мощность электростанции составит 400 МВт. В проект привлекут прямые иностранные инвестиции в размере в 600 млн долларов.

Для реализации инвестпроекта Masdar создало в Узбекистане иностранное предприятие Shamol Zarafshan Energy, которое выступает как проектная компания.

В июне «Национальные электрические сети Узбекистана» и Masdar заключили соглашение о закупке электрической энергии, в соответствии с которым Shamol Zarafshan Energy приняла на себя обязательства по гарантированной продаже произведенной электроэнергии Узбекистану. Это соглашение также утверждено постановлением президента от 22 декабря.

В дальнейшем проектная компания и «Национальные электрические сети Узбекистана» проведут отбор международной независимой инжиниринговой компании для реализации инвестпроекта.

В начале года сообщалось, что запуск объекта намечен на 2022 год.

Напомним, Masdar (ОАЭ) также построит в 35 км от Навои солнечную электростанции мощностью 100 МВт. Ожидается, что она начнет поставлять энергию в электрические сети Узбекистана в 2021 году.