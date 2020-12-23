Министерство энергетики ответило на вопрос, почему у многих абонентов после оплаты долга за потребление электроэнергии её подача не включается автоматически.

Система АСКУЭ (автоматизированная система учета и контроля электроэнергии), для которой по всей стране идет установка «умных» счётчиков, начнет полноценную работу после 100-процентного охвата абонентов, отметили в министерстве. Это ожидается в апреле 2021 года. Сегодня такие счётчики установлены у 72% потребителей (5 миллионов 307 тысяч 346 абонентов).

При этом к системе биллинга, позволяющей осуществлять автоматическое включение электроэнергии, сейчас подключено только около 2,9 миллиона, или 54% потребителей, имеющих новые счётчики, пояснили в Минэнерго.

В конце ноября в Ташкентском районе Ташкентской области порядка 17 тысяч потребителей, подключённых к АСКУЭ, были отключены от электроэнергии за долги. Поставка электричества не возобновилась после погашения задолженностей. Похожие ситуации случаются и в других районах.