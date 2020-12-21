На днях правительство утвердило целую национальную программу, которая должна за пять лет развить и поддержать в обществе культуру чтения. Классик советской литературы Максим Горький призывал: «Любите книгу, источник знаний». Сегодня власти Узбекистана пытаются найти ответ на вопрос, что делать, если книгу разлюбили и притом решительно.

Желание властей охватить сразу несколько направлений в подпитке интереса людей к чтению понятны. После внятно выраженного неудовольствия президента тем, что в области книжного дела эти самые дела у нас обстоят неважно, исполнителям необходимо было проявить чрезвычайную старательность в исправлении ситуации.

В целом, отечественная программа производит впечатление своим объёмом и многоступенчатостью. От бесплатного транспорта для тех, кто намерен посещать книжные мероприятия, QR-кодов для скачивания текстов на остановках общественного транспорта, до создания «библиотек будущего» и попытки помочь увеличить доходы для всех участников книгоиздания — от авторов и дизайнеров до издателей и полиграфистов.

В Узбекистане пока не проводилось глубокое исследование читательских предпочтений. Но не будет натяжкой воспользоваться выкладками по аудитории в России. По данным (PDF) Всероссийского центра изучения общественного мнения, наиболее читающее поколение в РФ — это граждане старше 60 лет, редко или вовсе не пользующиеся интернетом, менее всего книг читают молодые люди в возрасте 25−34 лет. Активность аудитории помоложе связана, в первую очередь, с необходимостью что-то читать во время учебы.

Основная часть программы также основывается на выискивании и воспитании юных книгочеев. Поэтому развитие культуры чтения будет базироваться на некотором количестве мегабайт письменного текста, которое молодое поколение должно через себя пропустить. Хоть добровольно, хоть из-под палки. Между тем, сами образцы литературы сегодня у старшего поколения воспринимается скорее как набор готовых и бесспорных положений, которые следует осмыслить уже по готовым лекалам.

Программа предусматривает реализацию проекта «100 книг, которые нужно прочитать за всю жизнь». Подобные проекты существуют во многих странах. Принцип отбора такого списка весьма прост. Опрашивают людей, что они читают, сначала выбирают тысячу названий, затем отбирают пятьсот, потом путем голосования выбирают ту самую сотню. И в этом списке может оказаться то, что лично мне совершенно не нравится, а что-то окажется вещами сиюминутными, конъюнктурными. Но это всегда актуальный перечень, он находится в движении, он обновляется. Такой проект никогда не заработает, если списки книг, обязательных к прочтению, будут нам скидывать сверху как установочную и застывшую на века догму.

Иерархия в литературе, безусловно, важна, но ставить её во главу угла в таком тяжелом нынче деле, как прививание любви к чтению, значит усложнять процесс. Скорее всего, подросткам интересен не Лев Толстой или Алишер Навои и даже не Мураками с Абдуллой Кадыри, а, к примеру, комиксы или ширпотреб с книжных развалов — тогда надо открывать дверь в мир литературы именно через эти тексты, даже если они и вызывают отторжение у родителей и старшего поколения.

Программа должна поддержать издание именно подростковой литературы. Школьники и студенты за версту чуют официоз и неискренность. Поэтому желание государства создавать больше «патриотических», «гражданских» текстов должно быть не только упаковано в интересную обложку, но и иметь захватывающее содержание, увлекающее молодого и не только читателя. Иначе мы опять получим формальное освоение госбюджета: по факту книг будет много, авторы и издатели получат свои гонорары, а издания будут пылиться в магазинах и библиотеках — и реальных, и виртуальных.

Понятно, что молодое поколение сегодня может отказаться брать в руки книгу, потому что есть интернет и планшет. Это действительно удобно, люди моего возраста и старше делают это с завидной регулярностью. На любые увещевания о сакральности перелистывания страниц настоящей книги поклонники Греты Тумберг могут резонно возразить, что сохранность любого дерева важнее прибыли полиграфии. Впрочем, некоторые социологические исследования говорят об обратном — миллениалы любят и активно потребляют печатную продукцию. Поэтому проторить дорожку к такой литературе — важный этап в принятой программе.

Большинство наших сегодняшних библиотек построены под традиционную бумажную книжную культуру. Я сейчас опускаю проблемы сугубо бытовые — многие из зданий требуют элементарного капительного ремонта. Вопрос «как пройти в библиотеку» не будет вызывать ступор или ассоциации с кинокомедией «Операция „Ы“», если эти культобъекты превратятся из пыльных книгохранилищ в настоящие коммуникационные центры. Где книга будет лишь частью общей звуковой или видеокультуры. Где, в конце концов, можно и пообщаться в полный голос, и даже элементарно поесть и зависнуть с друзьями. Такой подход к чтению и литературе становится широко распахнутой дверью в бесконечный мир культуры.

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