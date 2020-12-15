Национальная программа развития и поддержки культуры чтения в 2020—2025 годах утверждена постановлением правительства от 14 декабря, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Одно из приоритетных направлений программы — качественное издание книг, «отвечающих духовно-просветительским, художественно-эстетическим требованиям населения», в первую очередь, молодёжи, содействие деятельности издательств и писателей, а также поддержка издания детской литературы.

Программа будет выполняться в три этапа:

совершенствование организационно-правовых механизмов развития культуры чтения в 2020—2021 годах;

укрепление инфраструктуры культуры чтения в 2022—2023 годах;

ускоренное развитие культуры чтения у молодёжи, повышение качества человеческого капитала за счёт роста их интеллектуального потенциала в 2024—2025 годах.

Согласно постановлению, ежегодно в первые дни апреля будет проводиться «Неделя чтения».

Согласно «дорожной карте» по реализации программы в 2020—2021 годах, предусматривается разработка проекта нормативно-правового документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.