В четверг в социальных сетях распространилась копия совместного приказа от 7 декабря министра здравоохранения Абдухакима Хаджибаева и министра высшего и среднего специального образования Инома Маджидова о защите сотрудников и студентов высших учебных заведений от коронавируса, сообщил блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев.





К документу прикреплена инструкция, согласно которой сотрудникам и студентам вузов для профилактики коронавируса рекомендуется принимать гидроксихлорохин и цинк, а также указаны другие рекомендации при лечении COVID-19.

Кроме того, на вузы возложено обязательство приобретать лекарства у компании «Дори-Дармон» и её территориальных филиалов. Источник финансирования — внебюджетные средства вузов.

В Минздраве «Газете.uz» не стали комментировать ситуацию и рекомендовали обратиться в Минвуз. В Минвузе подтвердили наличие приказа, но указали, что вузы покупают и применяют лекарства строго по рекомендации Минздрава.

Хушнудбек Худайбердиев напомнил, что согласно статье 12 закона «О конкуренции» органам государственного управления и органам государственной власти на местах запрещается давать указания хозяйствующему субъекту о приоритетном заключении договоров, первоочередной реализации товаров определенному кругу покупателей, выборе источников и преимуществе направлений использования финансовых средств, за исключением случаев, установленных законодательством.

В Антимонопольном комитете по запросу «Газеты.uz» проанализировали документ и не выявили нарушений законодательства. Отмечается, что согласно требования специальной комиссии и требований законодательства, заказчики вправе произвести прямую закупку.

В частности, противоэпидемиологические препараты (в том числе ветеринарные), химикаты для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также другие необходимые товары (работы, услуги) для предотвращения или ликвидации последствий природных явлений, эпидемий и распространения заболеваний, в экстренных случаях подтверждаемые уполномоченными органами включены перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется государственными заказчиками по прямым договорам, отмечается в сообщении АМК.

27 ноября Минздрав вновь напрямую закупил у «Дори-Дармон» препараты на общую сумму 15,3 млрд сумов, включая 500 тысяч упаковок гидроксихлорохина почти на 4 млрд сумов. В середине сентября протоколом спецкомиссии Минздрав напрямую приобрел у «Дори-Дармон» 1 миллион упаковок гидроксихлорохина на 7,3 млрд сумов. Препарат выдавали учителям школ для профилактики коронавируса.

В начале октября стало известно, что гидроксихлорохин оказался бесполезен не только в лечении, но и в профилактике COVID-19.

Гидроксихлорохин применяли в Узбекистан с самого начала эпидемии. Член штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Хабибулла Акилов отмечал, что в Узбекистане «Плаквенилом» (гидроксихлорохином) было вылечено 12 тысяч человек. На пресс-конференции в начале августа профессор сообщил, что в вопросе применения этого препарата Узбекистан ориентируется на свой опыт, а не на рекомендации ВОЗ. При этом он признал, что в стране не проводились исследования, доказывающие, что пациенты выздоравливают именно благодаря гидроксихлорохину, поскольку «сейчас на это нет времени и нет необходимости проводить исследования».

На той же пресс-конференции председатель правления компании «Дори-Дармон» Умида Салихбаева назвала обсуждение «Плаквенила» «заполитизированным вопросом». По ее словам, решение Минздрава является стандартом. «Нужно слушаться практических врачей, а не каких-то оракулов, которые самостоятельно открывают сайты и вводят в заблуждение население», — сказала она.