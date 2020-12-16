Хокимият Ташкента вынес на общественное обсуждение проект постановление Кабинета Министров о мерах по ускорению строительства автобусных парков №5 и №8 в системе «Тошшахартрансхизмат».

Документом предлагается передать здание и территорию 5-ого автобусного парка, расположенного в Юкоричирчиксом районе Ташкентской области, государственному унитарному предприятию «Трансйулкурилиш».

В то же время территория 8-ого автобусного парка в Юнусабадском районе столицы может быть отведена для «Строительного хаба», который планируется создать при Ташкентском архитектурно-строительном институте. Перенос парка был предложен президентом в октябре этого года в ходе посещения нового здания вуза.

Для строительства новых автобусных парков ожидается выделение по 10 га земли в Уртачирчикском (для 5-ого парка) и Ташкентском районах (для 8-ого парка) Ташкентской области. Финансирование строительства новых парков и их полного оснащения будет осуществляться за счет бюджетных средств на 2021 год.

Из проекта следует, что заказчиком при строительстве, благоустройстве и оборудовании автобусных парков в порядке исключения выступит «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. При этом главные проектировщик и подрядчик будут отобраны через тендер.

Ожидается, что до конца строительства новых объектов автобусные парки продолжат работать в прежних своих локациях.