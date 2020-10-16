Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил возводящееся в Юнусабадском районе столицы новое здание Ташкентского архитектурно-строительного института.

Как сообщает пресс-служба главы государства, строительство началось в июле. Будут возведены два пятиэтажных учебных корпуса, восьмиэтажное административное здание и четырехэтажное общежитие.

Сегодня в институте обучаются более 5400 студентов. С 2020/2021 учебного года вуз перешел на кредитно-модульную систему и предлагает обучение по 18 бакалаврским и 23 магистерским специальностям.





«Чтобы дать будущим строителям современные знания, в программу были включены новые направления, такие как проектирование „умных“ домов и городской инфраструктуры, охрана труда и техника безопасности, сейсмостойкость зданий и другие. После ввода в эксплуатацию новых зданий расширится прием абитуриентов, повысится качество образования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент также посетил 8-й автобусный парк рядом с институтом. Он предложил передислоцировать автопредприятие и создать для него современные условия, а на его месте организовать научно-исследовательский центр строительных материалов.





«Эта территория должна стать массивом строителей», — сказал глава государства.

Здесь намечено возвести социальные объекты для преподавателей Архитектурно-строительного института и специалистов научно-исследовательского центра и их семей.

Напомним, что в 2018—2019 годах 3-й автобусный парк был объединен с 8-м, и сюда были переведены все машины.