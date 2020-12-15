Отабек Умаров избран заместителем президента Олимпийского совета Азии на заседании исполнительного комитета OCA в Омане во вторник, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В НОК ранее заявили, что в связи с проведением молодежных Азиатских игр в Узбекистане страна впервые получила право предложить своего представителя на пост замглавы ОСА.

«Проведение молодежных Азиатских игр 2025 года в Ташкенте — одно из серьезных испытаний нового Узбекистана перед мировым сообществом. При поддержке нашего президента и нашего правительства мы приложим все усилия, чтобы провести этот турнир на высоком уровне», — заявил Отабек Умаров.

16 декабря состоится заседание генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, на котором будет подписано соглашение о проведении молодежных игр 2025 года в Ташкенте.

Напомним, Отабек Умаров до августа возглавлял Федерацию триатлона и Ассоциацию смешанных боевых искусств Узбекистана. Решение о досрочном уходе из спортивных организаций он связывал с «изменениями, связанными с пандемией COVID-19».

«В сложившейся ситуации я осознаю, что задачи, связанные с несением государственной службы, с обеспечением общественной безопасности, обретают принципиально новый характер и беспрецедентный уровень ответственности», — сказал тогда Отабек Умаров, младший зять президента Шавката Мирзиёева.

В марте 2019 года «Газета.uz» сообщала, что он работает первым заместителем службы безопасности главы государства.

Отметим, что ранее вице-президентом OCA от Узбекистана избирался бывший президент НОК Умид Ахмаджонов.

Олимпийский совет Азии (Olympic Council of Asia, OCA) был создан в 1982 году и в настоящее время включает в свой состав 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Штаб-квартира OCA расположена в Кувейте. Под эгидой OCA проходят Азиатские игры, проводимые каждые четыре года среди спортсменов стран Азии.