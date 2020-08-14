Отабек Мухаммадалиевич Умаров заявил об уходе из руководства Федерации триатлона и Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе спортивных организацией.

Напомним, он возглавлял Федерацию триатлона с марта 2019 года, Ассоциацию MMA — с ноября 2019 года.

Решение о досрочном уходе из руководства спортивных организаций продиктовано «изменениями, связанными с пандемией COVID-19», говорится в сообщении.

Комментируя событие, Отабек Умаров отметил: «Наша страна, весь наш народ столкнулись с угрозой, которая поставила в тупик весь мир. Очевидно, что для преодоления текущих трудностей от каждого из нас требуется полная самоотдача и напряжение всех сил. В сложившейся ситуации я осознаю, что задачи, связанные с несением государственной службы, с обеспечением общественной безопасности, обретают принципиально новый характер и беспрецедентный уровень ответственности».

По его словам, и Федерация триатлона, и Ассоциация MMA требуют времени и внимания, которые он в «новых условиях не может гарантировать».

«Я убежден, что люди, которые придут мне на смену, продолжат курс на укрепление позиций триатлона и MMA в Узбекистане, на пропаганду здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Кого бы уважаемые делегаты ни сочли достойным возглавить дорогие моему сердцу организации, они могут рассчитывать на мою поддержку, поскольку я остаюсь горячим поклонником и амбассадором отечественного спорта», — заявил Отабек Умаров.

При этом он продолжит работу на посту главы Центральноазиатской Конференции MMA.