Президент Национального олимпийского комитета Узбекистана Умид Ахмаджонов избран на должность вице-президента Олимпийского совета Азии на проходящей в Бангкоке 38-й Генеральной Ассамблеи организации, сообщила пресс-служба НОК.

На мероприятии прошли выборы членов в руководящий состав, Исполнительный комитет и постоянную комиссию Совета на 2019−2022 годы. Кандидатура Умида Ахмаджонова была выдвинута на должность замглавы Совета от Центральной Азии и одобрена единогласно.

Умид Ахмаджонов также занимает пост президента Футбольной ассоциации Центральной Азии, первого заместителя президента Ассоциации футбола Узбекистана.

«Я на этом посту буду защищать интересы не только Узбекистана, но и всего Центральноазиатского региона. Основная моя цель — получить членство в Исполнительном комитете Международного Олимпийского комитета. Приложу все усилия для этого», — отметил он.

Олимпийский совет Азии (Olympic Council of Asia, OCA) был создан в 1982 году и в настоящее время включает в свой состав 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Штаб-квартира OCA расположена в Кувейте. Под эгидой OCA проходят Азиатские игры, проводимые каждые четыре года среди спортсменов стран Азии.