Председателем Федерации триатлона Узбекистана избран Отабек Мухаммадалиевич Умаров, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На внеочередной отчетно-выборной конференции федерации 7 марта отмечалось, что развитие триатлона в Узбекистане практически прекратилось, в то время как в мире этот вид спорта всегда был популярным. «Сегодня уважаемый президент Шавкат Мирзиёев лично уделяет особое внимание развитию всех видов спорта», — говорится в сообщении.

Ранее обязанности председателя федерации исполнял генеральный директор центра технических и прикладных видов спорта Организации содействия обороне «Ватанпарвар» Шавкат Исматуллаев.

Отабек Умаров является младшим зятем президента Шавката Мирзиёева и работает первым заместителем службы безопасности главы государства.

Новый руководитель федерации выдвинул на должность первого заместителя председателя участника международных турниров по триатлону Фарруха Носирова, который в настоящее время ведет предпринимательскую деятельность.

Фаррух Носиров. Фото: НОК.

«Нужно признать, что в последнее время в триатлоне у нас нет результатов, которыми можно было бы гордиться, — сказал в своем выступлении на конференции президент НОК Умид Ахмаджонов. — Мы намерены развивать этот вид спорта, входящий в программу Олимпийских игр, создать современную материально-техническую базу для занятий спортсменов. Уверен, мы воспитаем атлетов, которые в будущем будут достойно выступать на мировой арене в этом виде спорта».