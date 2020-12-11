Компания «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ), оператор общественного транспорта столицы, планирует поэтапно оптимизировать штат и деятельность. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил председатель правления компании и глава Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Сокращение штата позволит ежегодно экономить более 6,14 млн долларов, следует из презентации Управления транспорта. Это будет достигнуто за счёт трансформации ТШТХ и всех восьми автобусных парков, входящих в компанию, отметил Анвар Джураев.

Анвар Джураев — в центре. Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz».

Турецкая транспортная инжиниринговая компания Kalyon Ulaştırma, работающая над созданием транспортного мастер-плана Ташкента, рекомендует увеличить заработную плату сотрудников при оптимизации численности персонала.

Согласно презентации, заработная плата в зарубежных предприятиях по перевозке пассажиров значительно превышает зарплату персонала предприятий ТШТХ. Так, сотрудники ТШТХ в среднем зарабатывают 100 долларов США.

Месячная зарплата водителя автобуса, включая надбавки, составляет 213 долларов, тогда как в турецком Измире водители получают до 580 долларов, в Москве — свыше 600 долларов, в Париже и Сеуле — более 2000 долларов.

Благодаря оптимизации, даже при увеличении зарплат на 50−75% ТШТХ удастся экономить 1,5 млн долларов в год.

По словам Анвара Джураева, с начала 2021 года компания откажется от кондукторов и перепрофилирует их в контролёров. Они не будут принимать деньги за проезд, а будут контролировать процесс оплаты проезда транспортными картами.

Функции по контролю оплаты проезда будут переданы Управлению транспорта, соответственно, контролёры станут сотрудниками управления. Это предложение будет включено в разрабатываемый управлением проект постановления правительства.

По словам главы ТШТХ, средства также будут сэкономлены за счёт поэтапной передачи услуг по заправке и мойке подвижного состава на аутсорсинг.

«Автобусные парки будут заниматься только перевозкой пассажиров, — отметил Анвар Джураев. — За счёт этого будет оптимизация численности работников. Но это не означает, что люди потеряют работу».

В июне ответственность за выполнения плана на выручку была снята с водителей автобусов и возложена на кондукторов.

Ранее ТШТХ объявила об отмене приёма наличных денег в наземном общественном транспорте с января.