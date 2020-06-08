Общественный транспорт частично возобновил работу 8 июня в регионах Узбекистана, в том числе в Ташкенте. Столичный метрополитен и маршрутные такси пока не функционируют. Корреспондент «Газеты.uz» узнала у руководства и представителей компании «Тошшахартрансхизмат» о внедренных и ожидаемых изменениях в работе пассажирского транспорта города.





Заместитель директора автобусного парка №4 по общим вопросам Фахриддин Зупаров рассказал, что в период карантина, когда работа общественного транспорта была приостановлена, проводились ремонтные работы и химическая чистка салонов всех автобусов предприятий, входящих в компанию «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ).

Начальник эксплуатации этого же автопарка Фахриддин Уразов отметил, что на 32 конечных станциях все автобусы подвергаются полной дезинфекции. Водители и кондукторы обеспечены масками и перчатками. Перед выездом из автопарка они также проходят обязательный медосмотр. В автобусы допускаются только пассажиры в масках.





По словам Фахриддина Уразова, сотрудники автопарков рады вернуться к работе. Это в беседе с «Газетой.uz» подтвердили несколько водителей и кондукторов маршрутов №58, №80 и №57.

Тем не менее, один из водителей маршрута №8 отметил, что не чувствует себя в безопасности, поскольку водители и кондукторы подвергаются большому риску заражения коронавирусом. По его словам, в период карантина часть водителей перевозила наряды медработников, сотрудников СЭС и других. Работа была оплачиваемой.

В автобусах пока пусто. По словам кондуктора маршрута №58, в час пик за рейс удалось собрать лишь 40 тысяч сумов.

Начальник Управления транспорта и руководитель «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев сообщил «Газете.uz», что сейчас компания не привлекается к перевозке медработников и представителей других сфер.

Отмена плана на выручку

C 8 июня ответственность за выполнения плана на выручку снята с водителей автобусов и возложена на кондукторов. Водители отвечают за своевременный выезд из автопарка, соблюдение интервала и графика движения и безопасность пассажиров. Из этих показателей будет формироваться размер заработной платы водителей.

На конечной остановке на Южном вокзале непривычно пусто.

По словам Анвара Джураева, при соблюдении регулярности (соотношение выполненных рейсов без нарушений к общему количеству рейсов) в 95%, зарплата водителя за 12−15 смен в месяц составит 3 млн сумов. До карантина водители получали до 2 млн сумов за это же количество рабочих дней.

Сейчас ТШТХ набирает водителей на свободные вакансии, добавил Анвар Джураев. До начала карантина в компании было более 400 вакантных мест для водителей, что не позволяло соблюдать график движения на ряде маршрутов. По мнению главы ТШТХ, такое количество вакантных мест было связано именно с тем, что водители были ответственны за выполнение плана.

Зарплата водителей в первую очередь зависела от выполнения плана. Но не на всех маршрутах возможно выполнить план, т. к. некоторые из них не пользуются популярностью среди пассажиров, подчеркнул Анвар Джураев.





Анвар Джураев отметил, что в скором времени отмена плана позволит принимать на работу водителей на конкурсной основе. Это должно повысить качество оказываемых пассажирам услуг.

Зарплата кондукторов с 8 июня также повышена. Сейчас за 12−15 смен их оклад составляет 1,8−2 млн сумов, тогда как раньше они получали 1−1,2 млн сумов.

Транспортные карты

С возобновлением работы общественного транспорта в пунктах реализации проездных карт начата акция по продаже транспортных карт. Карта стоит 10 тысяч сумов. В стоимость входит 7 поездок. Сроки окончания акции пока не известны.

До карантина транспортные карты стоили 11 тысяч сумов, в стоимость входила лишь одна поездка. О том, как ими пользоваться, «Газета.uz» подробно писала ранее.

Реализация месячных проездных карт на июль начнется 20 июня. Анвар Джураев отметил, что разработанное ТШТХ положение о тарифных планах на поездки в общественном транспорте, которое позволит пассажирам приобретать 3-, 5-, 7- и 10-дневные тарифы, пока не утверждено Министерством юстиции.





С 8 июня ТШТХ также прекратило продажу автобусных жетонов. Однако их продолжат принимать у пассажиров до тех пор, пока они не выйдут из оборота.

Переход на транспортные карты позволит ТШТХ, Управлению транспорта столицы и Министерству транспорта грамотнее оптимизировать автобусные маршруты на основе данных о передвижении пассажиров.

По словам Анвара Джураева, анонсированная ранее оптимизация автобусных маршрутов начнется после запуска Ташкентского метрополитена.