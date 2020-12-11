Президент Узбекистана подписал закон «О национальной гвардии» 18 ноября, он был официально опубликован 19 ноября.
Стоит отметить, что в Олий Мажлисе этот документ рассматривался год назад. «В виде исключения» Законодательная палата приняла закон сразу в трех чтениях 12 ноября 2019 года. Верхняя палата парламента рассмотрела документ на пленарном заседании и одобрила его 14 декабря 2019 года. Документ вступит в силу 20 мая 2021 года.
Согласно закону, основными задачами Национальной гвардии являются:
- защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц;
- участие в борьбе с терроризмом, а также в устранении последствий террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- доследственная проверка, проведение дознания, возбуждение уголовных дел и ведение производства по делам об административных правонарушениях;
- охрана государственных, особо важных, категорированных и иных объектов, имущества физических и юридических лиц;
- реализация государственной политики в области охранной деятельности;
- профилактика правонарушений, в том числе выявление, устранение причин их совершения и условий, им способствующих;
- охрана общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, митингов, собраний, демонстраций и в местах массового пребывания граждан;
- обеспечение правового режима в условиях чрезвычайного положения, особого периода и проведения антитеррористических операций;
- участие в обеспечении безопасности охраняемых лиц;
- проведение церемониальных мероприятий при встречах и проводах официальных представителей иностранных государств, зарубежных делегаций на высоком уровне, в ходе торжественных мероприятий с участием президента Узбекистана;
- патрулирование общественных мест в населенных пунктах с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений;
- решение специальных задач в системе территориальной обороны Узбекистана по планам боевого применения Вооруженных Сил, оказание содействия Пограничным войскам Службы государственной безопасности в охране и защите государственной границы страны.
В документе отмечается, что военнослужащие Нацгвардии работают «на основе соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов граждан».
Согласно закону, законные требования сотрудника Нацгвардии, предъявленные в пределах его компетенции, в том числе о соблюдении закона, представлении документов, явке и даче объяснений по поводу выявленных нарушений закона, об устранении нарушений, обязательны для исполнения.
Нацгвардия имеет право, в частности:
- проверять у должностных лиц и граждан документы, осуществлять их личный обыск, досмотр вещей, транспорта и грузов;
- требовать покинуть место совершения преступления или происшествия;
- входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением замков, в помещения, осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии оснований полагать, что там совершено преступление или находится лицо, скрывающееся от правоохранительных органов, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, с возмещением причиненного вреда;
- посещать государственные органы и иные организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, запрашивать и получать их;
- вызывать граждан, должностных лиц по делам и материалам, находящимся в производстве Национальной гвардии;
- привлекать граждан, с их согласия, к содействию и поощрять за это;
- производить задержание подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений;
- требовать от граждан соблюдения законодательства, прекращения противоправных действий, а в случае невыполнения этих требований применять меры принуждения;
оцеплять (блокировать) участки местности, жилые помещения, строения и другие объекты и другие права.
Кроме того, сотрудники Нацгвардии имеют право на ношение, хранение закрепленного за ними огнестрельного оружия и специальных средств. Они могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных законом. Например, при отражении нападения, пресечении преступления или сопротивления, оказываемого сотруднику Нацгвардии, задержании преступника, освобождении заложников и захваченных зданий, защите охраняемых объектов и лиц и блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Применению спецсредств и оружия должно предшествовать предупреждение, за исключением случаев, когда это невозможно или когда промедление создает опасность для жизни и здоровья граждан.
При этом запрещается применять спецсредства и оружие в отношении беременных женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.
Запрещается также наносить удары человеку резиновой палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца, за исключением случаев вооруженного сопротивления или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан.
Нацгвардия не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица, за исключением случаев предотвращения террористического акта, освобождения заложников и отражения вооруженного нападения.
Renat Akchurin
В общем, и так понятно, для чего принят этот закон. “Копипаст“ РосГвардии. Основная задача — “обеспечение порядка во время демонстраций“. Ну, вы поняли.
Зная, что наши законы не работают, это будет одна из мощнейших организаций, судя по их правам. Беспредел только усилится, если сотрудник НацГвардии без суда и следствия может просто так проникать в чье-то жилье и просто так обыскивать.
Жавохир Олимов
Чем больше в стране государственных организаций направленных против ее молодых людей тем менее развитая эта страна. Такие организации создают только против внутренних врагов, которых создает слабая экономика, которая в свою очередь не дает раскрыться потенциалу молодых людей.
bulion solst
поддерживаю полностью Renat, орган только для государства. после пункта ниже уже вопросов не возникает.
освобождении заложников и захваченных зданий, защите охраняемых объектов и лиц и блокировании движения групп граждан, совершающих противоправные действия.
Кемал Тайыров
Зачем тогда милиция нужна если создают еще такую же организацию?
Искандар Ахмедов
Обыкновенная жандармская организация..
Galina Fimasobak
Мне совершенно непонятно как это можно “нацгвардия имеет право.. проверять у.. граждан документы, осуществлять их личный обыск, досмотр вещей, транспорта и грузов“. Причём, даже не оговаривается в каких таких случаях это все можно. То есть, если вдруг захотелось просто прошманать карманы, сумку- то молчи и не моги возразить или спросить?