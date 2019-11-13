Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 12 ноября рассмотрела проект закона «О Национальной гвардии Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В документе определены основные задачи Нацгвардии, ее структура, личный состав, правовой статус, направления деятельности, вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих и сотрудников, а также финансового и материально-технического обеспечения.

Закон закрепит «общечеловеческие ценности в качестве принципов деятельности Нацгвардии». В их числе — законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, самодостаточность, мобильность, оперативность, постоянная боевая готовность и способность подразделений к эффективному решению возложенных задач.

При разработке проекта закона проведен анализ законодательства и изучен опыт России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Также учтены предложения, поступившие при общественном обсуждении документа в июне.

Депутаты предложили принять проект закона в виде исключения сразу в трех чтениях. Предложение было одобрено, законопроект принят в трех чтениях, отметили в пресс-службе.

В октябре в Кодекс об административной ответственности были включены две новые статьи, предусматривающие штрафы и административный арест за неповиновение сотрудникам Нацгвардии и публичные к этому призывы.

Национальная гвардия была создана в 1992 году в составе Вооруженных сил Узбекистана. В 2017 году она стала самостоятельной структурой. В июле текущего года Нацгвардии были переданы Главное управление охраны МВД и его территориальные подразделения.