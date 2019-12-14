Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 25-м пленарном заседании в субботу одобрил закон «О Национальной гвардии».

Документом определено, что Национальная гвардия является правоохранительным органом, имеющим воинские формирования, входящие в состав Вооруженных Сил Узбекистана.

В числе основных задач Нацгвардии — участие в борьбе с терроризмом, осуществление доследственной проверки, оперативно-розыскной деятельности, проведение дознания, возбуждение уголовных дел и ведение производства по делам об административных правонарушениях, охрана государственных, особо важных, категорированных и других объектов, имущества физических и юридических лиц, участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий, митингов, собраний, демонстраций и в местах массового пребывания граждан и другие.

Принципами деятельности Нацгвардии обозначены законность, соблюдение прав и законных интересов граждан, единство, независимость.

Законные требования военнослужащего (сотрудника) Национальной гвардии, предъявленные в пределах его компетенции, обязательны для выполнения всеми государственными органами, другими организациями, должностными лицами и гражданами, говорится в документе.

Согласно закону, Нацгвардия подчиняется и подотчетна непосредственно президенту. Командующий Национальной гвардией назначается и освобождается от должности главой государства и по статусу приравнивается к министру.

В документе описан порядок приема на военную службу (службу) в Нацгвардию и увольнение оттуда, ее сроки и порядок восстановления.

Законом предусмотрено, что Национальная гвардия при выполнении возложенных на нее задач обязана:

обеспечивать безопасность граждан в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, а также при проведении массовых мероприятий;

уведомлять в письменной форме в течение 24 часов прокурора о всех случаях проникновения военнослужащих (сотрудников) Национальной гвардии в жилые помещения и иные объекты физических и юридических лиц вопреки воле собственников или их представителей или в их отсутствие;

организовать оказание первой медицинской помощи гражданам, пострадавшим на месте совершения преступления;

возбуждать уголовные дела по фактам преступлений, вести производство по делам об административных правонарушениях;

и другие.

«Применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда такое предупреждение невозможно, либо, когда промедление создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан, военнослужащих (сотрудников) Национальной гвардии и может повлечь иные тяжкие последствия», — отмечается в законе.