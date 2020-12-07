Совет Европейского союза разрешил странам-членам освободить до конца 2022 года от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19 и связанные с этим услуги. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Такое решение принято, чтобы обеспечить ценовую доступность тест-наборов и вакцин. Страны ЕС также могут применять сниженную ставку НДС на эти товары, если примут такое решение, отмечается в заявлении.

Принятые меры касаются только вакцин от COVID-19, одобренных Европейской комиссией или государствами-членами, и тест-наборов, которые соответствуют законодательству ЕС.

Евросоюз заключил контракты на предзаказ в общей сложности почти 2 миллиард доз вакцин с шестью западными компаниями: AstraZeneca, Sanofi — GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech — Pfizer, CureVac и Moderna.