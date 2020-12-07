Праздничное поздравление президента Узбекистана ко Дню Конституции опубликовала 7 декабря пресс-служба главы государства.
«В связи с пандемией коронавируса в нынешнем году мы, к сожалению, не сможем провести масштабные торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Но, несмотря на это, всем сердцем ощущаем радость и величие этого праздника», — говорится в поздравлении.
Шавкат Мирзиёев перечислил успехи и достижения Узбекистана в непростой год:
В период пандемии образован Антикризисный фонд, в котором аккумулированы средства в размере 10 трлн сумов, они направляются на финансовую поддержку системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий.
В течение года более 500 тысячам предпринимателей и свыше 8 миллионам граждан предоставлены льготы в объеме около 34 трлн сумов, дополнительно выделено 2,6 трлн сумов на увеличение размеров социальных пособий, материальной помощи и повышение уровня занятости.
В рамках госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем в этом году ключи от новых квартир получили более 13 тысячам узбекистанцев.
Для семей, пострадавших в результате бедствия в Сардобинском районе, построен городок с многоэтажными домами и объектами социальной инфраструктуры.
На поддержку более 2,5 миллиона членов свыше 590 тысяч семей выделено 840 млрд сумов, обеспечена занятость трудоспособных членов почти 300 тысяч семей. «Самое важное, у людей формируются опыт и навыки по выходу из бедности за счет самозанятости, деловых качеств и предпринимательства», — отметил президент.
В рамках движения «Доброта и поддержка» категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке, оказана помощь в размере 204 млрд сумов.
В течение года помилованы и освобождены из учреждений исполнения наказания более 300 лиц, «совершивших преступления по неведению и искренне раскаявшихся в содеянном», в отношении 200 лиц сокращены сроки отбывания наказания.
«Люди, долгое время не имевшие гражданства, сегодня стали полноправными гражданами Республики Узбекистан. Если в течение последних двадцати пяти лет гражданство было предоставлено лишь 482 лицам, то в настоящее время более 50 тысячам граждан предоставляется гражданство нашей страны», — говорится в поздравлении.
«Благодаря устранению ограничений, связанных с приобретением недвижимости в городе Ташкенте и Ташкентской области, свыше 40 тысяч граждан смогли оформить на свое имя жилье, приобретенное в столичном регионе», — отмечается в праздничном послании.
Президент отметил, что достижения за последние четыре года — только первые шаги к намеченным нами высоким целям. «Жизнь требует совершенствования Конституции и законов», — говорится в поздравлении. В дальнейшем стране предстоит решить новые задачи:
- Совершенствование Конституции и законов. «Необходимо принять законы, которые будут служить интересам народа, либерализации всех сфер нашей жизни, отменить не отвечающие требованиям времени акты законодательства, оптимизировать нормативную базу, сократить излишние нормы, касающиеся регулирования бизнес-деятельности», — говорится в поздравлении.
- Разработка и применение механизмов предупреждения и борьбы с коррупцией, «которая является главным врагом нашего развития», отмечается в тексте. За последние два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответственности привлечены 1986 должностных лиц, своими незаконными действиями нанесших ущерб государству в размере 2 трлн сумов. «Для системного и комплексного продолжения работы в этом направлении мы разрабатываем Национальную стратегию борьбы с коррупцией, рассчитанную на 2021−2025 годы», — говорится в поздравлении. «Еще раз хочу подчеркнуть: для нас это остается важнейшей и приоритетной задачей. Ведь коррупция — чрезвычайно опасный вызов, изнутри разрушающий государство и наносящий урон нашей национальной безопасности», — отмечается в тексте.
- Усиление внимания к вопросам укрепления мира, спокойствия, межнационального согласия и межрелигиозной толерантности, охраны общественного порядка в стране. «Для практического обеспечения принципа „Закон превыше всего, наказание за преступление — неотвратимо“ будут мобилизованы все силы и возможности органов правопорядка», — подчеркивается в поздравлении.
- Обеспечение жизненных интересов ветеранов, женщин и молодежи, укрепление атмосферы мира и сплоченности в семьях, махаллях и в целом «в нашей многонациональной стране, где все мы живем единой семьей», отмечается в тексте.
- Усиление работы по обеспечению свободы слова и печати, независимости СМИ, установлению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. «Каждый из нас должен ясно и четко понимать: процессы открытости и гласности, плюрализма мнений и демократического обновления в нашем обществе приобрели такой же необратимый характер, как и реформы, проводимые во всех сферах, и мы решительно продолжим этот курс», — подчеркивается в поздравлении.
«Неуклонно повышать уровень и качество жизни нашего народа, сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый человек в стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства и общества — наша главная задача», — говорится в тексте.
Алексей Попов
Не надо было уничтожать ТАПОИЧ, заводы, фабрики и лишать людей работы, можно было перепрофилировать, не надо было уничтожать трампарки и убирать великолепные чешские трамваи из столицы, из-за этого лишили людей работы, а ведь там работали и областные. Надо было оставить бесплатным образование (начальное, среднее техническое, высшее), бесплатную медицину( клиники, больницы), ведь сами получали в СССР это всё бесплатно…
Комил Рахманкулов
Антикризисный фонд сформирован за счет приостановления стимулирующих выплат бюджетникам с 16 апреля до 1 января 2021 года. 10 трлн сумов это 100 миллионов $ -- смешная сумма для страны, которая находится на первом месте по продаже золота. Кредитов в этом году понабирали на порядки больше. Но антикризисный фонд был сформирован за счет урезания выплат простого народа, а не за счет оптимизации расходов власти на приобретение люксовых машин и прочий шик.
Каким образом это может быть успехом и достижением Узбекистана?
Владимир Владимирович
Читаешь эти цифры в 34 триллиона помощь и понимаешь, что ничего не понимаешь! На каждого по более 4 миллиона льгот из 8 млн граждан? На каждого гражданина страны выходит по 1 000 000! В них наверное и сидят суммы материальной помощи, на которых люди в виде льготы сэкономили 1.3 триллиона сум. Чтобы сэкономить, надо бы сначала выдать эту помощь!
https://www.gazeta.uz/ru/2020/04/27/support/
1 коммент в апрельской новости все по полочкам разложил.
Andrey Korotkov
Какие красивые слова. Я серьёзно. Задумки очень хорошие. Но по факту, с гражданством проблему так и не решили. В районном ОВИРе никому нет дела до ЛБГ. Открытым текстом говорят — ничего не знаем, ваши проблемы. Боюсь, с остальными пунктами те же проблемы. Терпения нашему Президенту. С такими кадрами работать — врагу не пожелаешь..
Рустам Бухара
Как то не забыть бы прописать ответственность за нарушение норм Конституции?
Samir Rakhim
Спасибо. Очень было заметно соблюдение конституции в период пандемии COVID-19. Нет работы, нет помощи достойной и полноценной. Ограничение свободы передвижение и т.д. и т.п.
Ailouros Tigris
Жизнь требует соблюдения принятых законов государственными органами в первую очередь. Чтобы не выпускать законы о соблюдении законов.
Алексей Николаевич
Andrey Korotkov. В его воле прислушаться к пожеланиям народа и навести порядок среди зажравшихся бездельников и казнокрадов. Терпение уже абсолютно не нужно, да и у народа его уже почти не осталось(((, а когда оно кончается все знают к чему это приводит.
Smart
Реалии требуют соблюдения законов и Конституции в стране. Если ст. 41 Конституции РУз гарантирует бесплатное школьное образование, почему тогда МНО требует плату у детей за Кундалик ( расписание, задания, оценки, связь с учителями) и блокирует доступ без оплаты?
Davron Akramov
ни один из перечисленных пунктов, а также основные функции государства в регулировании экономики и общественных отношений почти не действуют
Maermir Mirzaev
Вы не представляете, какую горькую усмешку вызвали слова Президента о том, что — "“Для практического обеспечения принципа „Закон превыше всего, наказание за преступление — неотвратимо“ будут мобилизованы все силы и возможности органов правопорядка“". И горько только потому, что в самих же органах правопорядка очень много ДЕЙСТВУЮЩИХ должностных лиц, совершивших преступные деяния в отношении нашей семьи. В частности — в УКД ОВД Юнусабадского р-на Ташкента, в ГУВД Ташкента и даже в самом МВД РУз. Да и в подразделениях Генпрокуратуры тоже. Причём, руководство данных структур было своевременно, с приложением ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, поставлено в известность о преступлениях своих подчинённых, но практически все обращения были проигнорированы. Более того, Генпрокуратура, тоже отнеслась к таким обращениям, что называется, “спустя рукава“. Доходило до фарса — на обращения ло преступлении конкретного “служителя закона“ отвечал он же (!!!). Это какой-то театр абсурда! Мы поняли только одно — в нашей, ныне действующей “узбекской модели“ защиты нарушенных прав обычных граждан, в отношении этой категории “правоохранителей“ какие-либо меры предпринимаются только тогда, когда идёт команда “сверху“. А мы — те самые, обычные граждане, причём без какого-либо “административного ресурса“. И с нами можно особо не церемониться. Никто из руководства за это “их“ не накажет. Поэтому, вышеупомянутые слова Президента должны дойти, нет не дойти, а быть “вколочены“, прежде всего, в сознание Генерального прокурора и министра МВД. В противном случае всё останется так как было и как есть..
Вилли Токарев
Мы должны добиться что бы:
1. теперь хокимов избирает народ 2.У коррупционеров изьяли дома и машины 3. Хокимы не могут теперь отделаться извинениями у них все конфискуют и их судят по закону4, По результатам деклараций у многих чиновников изъяли дома и машины 5. Декларации наконец то опубликовали и по их результатам изьяли имущество 6. Депутаты каждый месяц отчитываются перед избравшими их людьми
Вилли Токарев
Для Алексея Попова: как я уже писал, ТАПОиЧ закрыли из-за того что Россия в Узбекско_Российском_ Китайским контракте, на 100 шт. ИЛ*76, неожиданно повысила стоимость некоторых комплектующих.