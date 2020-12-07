Праздничное поздравление президента Узбекистана ко Дню Конституции опубликовала 7 декабря пресс-служба главы государства.

«В связи с пандемией коронавируса в нынешнем году мы, к сожалению, не сможем провести масштабные торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции. Но, несмотря на это, всем сердцем ощущаем радость и величие этого праздника», — говорится в поздравлении.

Шавкат Мирзиёев перечислил успехи и достижения Узбекистана в непростой год:

В период пандемии образован Антикризисный фонд, в котором аккумулированы средства в размере 10 трлн сумов, они направляются на финансовую поддержку системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, населения и предприятий.

В течение года более 500 тысячам предпринимателей и свыше 8 миллионам граждан предоставлены льготы в объеме около 34 трлн сумов, дополнительно выделено 2,6 трлн сумов на увеличение размеров социальных пособий, материальной помощи и повышение уровня занятости.

В рамках госпрограммы по обеспечению населения доступным жильем в этом году ключи от новых квартир получили более 13 тысячам узбекистанцев.

Для семей, пострадавших в результате бедствия в Сардобинском районе, построен городок с многоэтажными домами и объектами социальной инфраструктуры.

На поддержку более 2,5 миллиона членов свыше 590 тысяч семей выделено 840 млрд сумов, обеспечена занятость трудоспособных членов почти 300 тысяч семей. «Самое важное, у людей формируются опыт и навыки по выходу из бедности за счет самозанятости, деловых качеств и предпринимательства», — отметил президент.

В рамках движения «Доброта и поддержка» категориям населения, нуждающимся в социальной поддержке, оказана помощь в размере 204 млрд сумов.

В течение года помилованы и освобождены из учреждений исполнения наказания более 300 лиц, «совершивших преступления по неведению и искренне раскаявшихся в содеянном», в отношении 200 лиц сокращены сроки отбывания наказания.

«Люди, долгое время не имевшие гражданства, сегодня стали полноправными гражданами Республики Узбекистан. Если в течение последних двадцати пяти лет гражданство было предоставлено лишь 482 лицам, то в настоящее время более 50 тысячам граждан предоставляется гражданство нашей страны», — говорится в поздравлении.

«Благодаря устранению ограничений, связанных с приобретением недвижимости в городе Ташкенте и Ташкентской области, свыше 40 тысяч граждан смогли оформить на свое имя жилье, приобретенное в столичном регионе», — отмечается в праздничном послании.

Президент отметил, что достижения за последние четыре года — только первые шаги к намеченным нами высоким целям. «Жизнь требует совершенствования Конституции и законов», — говорится в поздравлении. В дальнейшем стране предстоит решить новые задачи:

Совершенствование Конституции и законов. «Необходимо принять законы, которые будут служить интересам народа, либерализации всех сфер нашей жизни, отменить не отвечающие требованиям времени акты законодательства, оптимизировать нормативную базу, сократить излишние нормы, касающиеся регулирования бизнес-деятельности», — говорится в поздравлении. Разработка и применение механизмов предупреждения и борьбы с коррупцией, «которая является главным врагом нашего развития», отмечается в тексте. За последние два года за преступления, связанные с коррупцией, к ответственности привлечены 1986 должностных лиц, своими незаконными действиями нанесших ущерб государству в размере 2 трлн сумов. «Для системного и комплексного продолжения работы в этом направлении мы разрабатываем Национальную стратегию борьбы с коррупцией, рассчитанную на 2021−2025 годы», — говорится в поздравлении. «Еще раз хочу подчеркнуть: для нас это остается важнейшей и приоритетной задачей. Ведь коррупция — чрезвычайно опасный вызов, изнутри разрушающий государство и наносящий урон нашей национальной безопасности», — отмечается в тексте. Усиление внимания к вопросам укрепления мира, спокойствия, межнационального согласия и межрелигиозной толерантности, охраны общественного порядка в стране. «Для практического обеспечения принципа „Закон превыше всего, наказание за преступление — неотвратимо“ будут мобилизованы все силы и возможности органов правопорядка», — подчеркивается в поздравлении. Обеспечение жизненных интересов ветеранов, женщин и молодежи, укрепление атмосферы мира и сплоченности в семьях, махаллях и в целом «в нашей многонациональной стране, где все мы живем единой семьей», отмечается в тексте. Усиление работы по обеспечению свободы слова и печати, независимости СМИ, установлению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. «Каждый из нас должен ясно и четко понимать: процессы открытости и гласности, плюрализма мнений и демократического обновления в нашем обществе приобрели такой же необратимый характер, как и реформы, проводимые во всех сферах, и мы решительно продолжим этот курс», — подчеркивается в поздравлении.

«Неуклонно повышать уровень и качество жизни нашего народа, сделать ее еще более благополучной и процветающей, чтобы каждый человек в стране, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущал внимание и заботу государства и общества — наша главная задача», — говорится в тексте.