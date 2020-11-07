Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев 7 ноября провел межведомственное заседание, посвященное сферам, где встречается коррупция, а также причинам ее возникновения в министерствах и ведомствах, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

На совещании отмечалось, что за последние два года в республике за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечены 1986 должностных лиц, ущерб оценивается в 2 трлн сумов (почти 193 млн долларов по курсу ЦБ на 7 ноября). Ранее отмечалось, что за первые шесть месяцев 2019 года ущерб составлял 1,67 трлн сумов.

Экономический сектор

Сообщается, что в экономической сфере коррупция в основном встречается при использовании бюджетных средств. К примеру, за два года по всей республике растрачено 371 млрд сумов бюджетных средств, по этим фактам к уголовной ответственности привлечены 2477 лиц.

Нигматилла Юлдашев раскритиковал финансовые органы за невыполнение на должном уровне государственного контроля за распределением и расходом бюджета. Здесь же было сказано, что за названный период 41 сотрудник финансовых структур был привлечен к уголовной ответственности за коррупционные случаи.

Банковская сфера

Генпрокурор отметил, что в банковской системе также часто встречаются коррупционные преступления. За два года 166 должностных лиц банков привлечены к ответственности. В качестве примера был приведен бывший председатель Народного банка и «Микрокредитбанка», который обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений, включая преступный сговор с лицом, скрывающимся в США.

На совещании также было сказано, что бюджетные средства, выделенные на социальные проекты, не доходили до конечных получателей и растрачены банковскими чиновниками. За два года в рамках проекта «Каждая семья — предприниматель» были выделены льготные кредиты на 1,7 млрд сумов, которые растратили должностные лица банков.

Налоговая сфера

С 2018 по 2020 года за превышение должностных полномочий к уголовной ответственности привлечен 31 сотрудник налоговой службы. К примеру, начальник ГНИ Дангаринского района Ферганской области организовал преступную группировку по обналичиванию денег. Создал 22 подставные фирмы и неформально руководил ими.

Сообщается, что незаконный оборот этих фирм составил 268 млрд сумов. Кроме того, было зафиксировано уклонение от уплаты налога на 19 млрд сумов. В настоящее время экс-глава ГНИ и 14 сообщников отвечают перед судом.

Строительная отрасль

В этой сфере коррупционные преступления в основном связаны с выделением земли, проведением тендеров, регистрацией градостроительных документов, процессами подключения к инженерно-коммуникационным сетям. За два года в строительной отрасли к уголовной ответственности привлечены 1233 лица.

Отмечается, что все еще наблюдается практика по определению подрядчиков для строительных работ, финансируемых из бюджета, путем знакомств либо за взятку.

К примеру, заместитель начальника управления капитального строительства хокимията Ташкента и глава отдела Чиланзарского районного хокимията требовали от строительной компании 1,4 млн долларов за выделение земли под строительство многоэтажного дома. Должностные лица были задержаны при получении 50 тысяч долларов.

Транспортная сфера

В данном секторе коррупционные преступления совершили 57 сотрудников Министерства транспорта и отраслевых компаний. Анализ показал, что среди основных преступлений — растрата бюджетных средств выделенных на строительство дорог и присвоение денег, поступивших от пассажирских и грузовых перевозок.

К примеру, директор предприятия в Каттакурганском районе, вступив в сговор с главным бухгалтеров и ранее судимыми, но продолжавшими работать в компании, сотрудниками в общей сложности расхитили 2,4 млрд сумов бюджетных средств.

Сельское хозяйство

В этой сфере за последние два года к ответственности привлечен 391 сотрудник министерств и ведомств, причастных к сельскому хозяйству. В частности, в процессе инвентаризации по всей республике в 967 случаях незаконно выдана земля общей площадью 34,8 тысяч га.

Проверки показали, что только лишь в Бухарской области незаконно выделено 21,4 тысячи га земли. В целом, за указанный период за коррупцию в процессах выделения земли к уголовной ответственности привлечены 22 сотрудника хокимиятов.

К примеру, специалист Андижанского областного хокимията, вступив в сговор в сранее судимыми гражданами, заполучил по нулевой стоимости здание диспансера туберкулезного диспансера Шахриханского района. Позже объект не был допущен к предпринимательской деятельности и был снесен, а строительные материалы проданы за 760 млн сумов.

Система высшего образования

Здесь за прошедшие девять месяцев 70 сотрудников в системе Минвуза совершили коррупционные преступления. Взяточничество больше всего встречается в вопросах поступления на учебу.

Кроме того, в процессах нострификации документов также фиксируются коррупционные операции. К примеру, помощник начальника Государственной инспекции по контролю качества образования при Кабинете Министров был задержан при получении 6500 долларов за нострификацию зарубежных дипломов.

Коррупция в Министерстве культуры

К примеру, главный бухгалтер Минкульта путем сговора с сообщниками растратил 2,3 млрд сумов. Данную должность он получил в феврале 2019 года, хотя ранее был суд и лишен свободы на семь лет за кражу и растрату.

В другом случае начальник управления министерства подделал документы о поставках в музыкальные школы мебели и инструментов, растратив таким образом 6,7 млрд сумов.

Правоохранительные органы

В ходе изучений выяснилось, что в некоторых структурах отсутствует внутренний ведомственный контроль и слабо работают юридические службы. Отмечается, что сами руководители не заинтересованы в их должной работе, что приводит к коррупции. В министерствах и ведомствах в общей сложности имеется более 50 таких контрольно-проверочных органов.

Так, за последние два года 318 представителей правоохранительных органов были привлечены к уголовной ответственности. К примеру, начальник таможенного поста «Арк булок» нанес государственным интересам ущерб в размере 9 млрд сумов. Кроме того, в ходе расследования в его доме было обнаружено 311 тысяч долларов наличных средств.

Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев призвал журналистов и блогеров быть активными в освещении коррупционных тем.