29 октября премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Сырдарьинскую область для ознакомления с работой по переселению жителей, пострадавших от майского наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища, в новые дома в Мирзаабадском, Акалтынском и Сардобинском районах.

Корреспондент «Газеты.uz» присутствовал на совещании Республиканской комиссии по координации деятельности рабочих групп для обеспечения граждан новым жильем и работой, которое провел глава правительства. Абдулла Арипов на заседании разъяснил порядок распределения квартир в многоэтажных домах.





«Будем давать жилье только тем, кто действительно пострадал, чьи дома были смыты. Потому что это средства налогоплательщиков, выделенные из государственного бюджета. Эти деньги не упали с неба», — сказал премьер-министр.

На совещании были заслушаны отчеты рабочих групп о проделанной работе, а также внесены предложения по развитию махаллей, обеспечению населения жильем и его трудоустройством, а также внедрению системы «Безопасная махалля».

Начальник Главного управления профилактики правонарушений МВД Бахтиёр Бердиалиев заявил, что в построенной новой махалле работает лишь один инспектор профилактики, а для обеспечения работы системы «Безопасная махалля» их количество нужно увеличить. По его словам, необходимо утвердить должности двух сотрудников патрульно-постовой службы и двух помощников участковых.

Начальник Главного управления профилактики правонарушений МВД Бахтиёр Бердиалиев.

Глава правительства отметил, что с учетом пожеланий населения и аксакалов новые квартиры будут реализованы в том числе на кредитной основе. Дома, предназначенные пострадавшим от катастрофы, будут предоставлены бесплатно, а жилье в ипотеку, о котором говорил премьер, будет только построено.

«На днях президент утвердил строительство со следующего года по всей республике минимум, 400 пятиэтажных домов такого типа. Если будет возможность, построим еще больше», — подчеркнул Абдулла Арипов.

Строительство новых домов полностью завершено, в квартиры проведены газ, вода и электрические сети, имеется канализация. Абдулла Арипов вместе с представителями правительства и депутатами осмотрел дома и поручил ускорить работы по строительству новых детских садов, школ и медицинских объединений. Премьер-министр также отметил необходимость распределения квартир путем жеребьевки.

Рассматривается вопрос заселения граждан с инвалидностью на первом и втором этажах, а оставшиеся квартиры получат другие жители.

«Для исключения несправедливости при распределении жилья номера квартир будут помещены в коробки, и граждане сами будут их выбирать. Это будет сниматься на видео, будут подписываться ведомости. Для подтверждения, что выбранная квартира принадлежит этому человеку. Когда мы все закончим, на основе подписанных ведомостей начнем размещать граждан в квартиры», — сказал министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов.

Министр по поддержки махалли и семьи Рахмат Маматов.

Документы, полученные от граждан, распределены в «зеленые» и «красные» категории исходя из их готовности. Министр добавил, что документы около 1500 граждан в связи с отсутствием недостатков помещены в «зеленую» папку, остальные пока в «красной». Распределение квартир начнется, когда все документы будут укомплектованы.





«Кроме этого, имеются граждане, проживавшие во время наводнения в одно- и двухкомнатных квартирах двухэтажных домов в Дустликском районе. Если к ним также применим метод жеребьевки, то они могут получить трехкомнатные квартиры. Справедливость будет нарушена. Поэтому для граждан, проживавших в более 170 таких квартирах, проведем отдельно. Будет жеребьевка по другим категориям. Если не сделаем так же, граждане могут быть недовольны», — пояснил глава министерства.

Возникшие у пострадавшего населения трудности не будут решены лишь предоставлением жилья. По словам министра занятости и трудовых отношений Нозима Хусанова, наряду со своими домами люди лишились сельскохозяйственного урожая, который считался их источником дохода. В связи с этим каждый гражданин, переселившийся в новые дома, будет трудоустроен.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов.

«В махалле „Хакикат“ Мирзаабадского района в двухэтажном здании население будет обучаться 6 профессиям. Также заканчивается реконструкция здания профессионального колледжа в Акалтынском районе, здесь с 1 декабря граждане будут обучаться 13 специальностям. Для постоянного обеспечения занятости в трех районах до конца года организуем шесть хозяйств в форме кооперативного объединения. Здесь к хорошо знакомым с рынком предпринимателям трудоустроим от 50 до 100 граждан, они будут вместе работать. Для начала 5100 лиц будут обеспечены работой», — заявил глава Минтруда.

О состоянии образовательных учреждений в регионе рассказал глава Министерства народного образования Шерзод Шерматов. По его словам, за прошедшее время осуществлена работа по строительству и ремонту 17 школ.

Министр народного образования Шерзод Шерматов.

«Многие школы десятки лет не ремонтировались. Все они полностью отремонтированы, обустроены, подключены к интернету. Обеспечены новыми компьютерами. Теперь основное внимание будет уделяться качеству образования», — сказал министр.