Закон о гражданстве в новой редакции 13 марта подписал президент Узбекистана. Документ опубликован в газете «Народное слово» и вступит в силу спустя шесть месяцев, за исключением статей 6 и 45 и пункта 1 статьи 55, которые вводятся в действие с 1 апреля.

В частности, статьей 6 в гражданство Узбекистана принимаются лица, прибывшие и постоянно прописанные на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшие гражданство иностранного государства и проживающие в республике на основании вида на жительство для лица без гражданства.

Согласно статье 45, заявление о признании лица без гражданства гражданином Узбекистана подается в орган внутренних дел по месту постоянного жительства. К заявлению должны прилагаться анкета, вид на жительство для лица без гражданства, свидетельство о браке или расторжении брака, справка о перемене фамилии, имени и отчества заявителя (при наличии изменений) и документ об уплате государственной пошлины. Срок рассмотрения составляет три месяца.

Таким образом, гражданство автоматически получат почти 50 тысяч соотечественников, которые давно проживают в Узбекистане. Это предложение выдвинул в своем январском послании парламенту президент Шавкат Мирзиёев.

Законом определены такие понятия, как «вид на жительство», «гражданин иностранного государства», «гражданин Узбекистана, постоянно проживающий за границей», «лицо без гражданства» и другие.

Помимо общего порядка приема в гражданство вводится упрощенный и исключительный порядки. Упрощенный порядок приема применяется в отношении соотечественника, если он:

имеет хотя бы одного родственника по прямой восходящей линии, проживающего на территории Узбекистана и являющегося гражданином республики;

имеет законный источник существования;

обязуется соблюдать Конституцию Узбекистана;

владеет государственным языком в пределах, необходимых для общения.

Последнее требование — новое. В ходе обсуждения закона в Сенате в феврале начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Мухамедов отметил, что включение этого требования рассматривается как проявление уважения к государству, нации и стране лица, которое желает получить гражданство Узбекистана.