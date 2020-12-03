Ташкентская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, столичный перинатальный центр и городская инфекционная больница №3, ранее перепрофилированные на приём пациентов с коронавирусом, вернулись к привычной работе и начали принимать пациентов по своим направлениям, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Со 2 декабря эти медицинские учреждения приостановили прием пациентов с коронавирусом «в связи с относительно низким риском заражения COVID-19 и значительным сокращением количества больных», говорится в сообщении. Граждане, продолжающие лечение, переводятся в инфекционные больницы №1 и №2 в Зангиатинском районе, уточнили в министерстве.

После выписки всех пациентов больницы пройдут полную дезинфекцию, а медицинские приборы будут законсервированы. Лекарства, применяемые для лечения от коронавируса, будут храниться в качестве резерва.

Напомним, в середине ноября к обычному режиму работы вернулись Научно-исследовательский институт вирусологии и клиника НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, перепрофилированные под лечение COVID-19 в начале пандемии.

Позже стало известно, что работу прекращает и круглосуточный колл-центр 1105, запущенный для обращений пациентов на домашнем лечении и граждан, взятых на карантин. Функции горячей линии были переданы колл-центру Минздрава 1003.