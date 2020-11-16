Клиника Научно-исследовательского института вирусологии Министерства здравоохранения вернулась к привычному режиму работы, сообщила пресс-служба Минздрава.

С 15 марта, когда в Узбекистане было зарегистрирован первый случай коронавируса, медучреждение было перепрофилировано для лечения пациентов с COVID-19. В связи со снижением уровня заболеваемости клиника с начала ноября вернулась к своей основной деятельности.

Больница с 200 койками оказывает медицинские услуги пациентам с хроническим гепатитом, циррозом печени и другими инфекционными заболеваниями. Кроме того, при медучреждении работает также поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день.

Минздрав также отмечает, что клиника НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней также вернулась к нормальному режиму работы, оказывая медицинскую помощь пациентам с другими видами инфекционных заболеваний кроме коронавируса.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе министерства, на сегодняшний день для оказания помощи пациентам с COVID-19 продолжают работать распределительный центр в «Узэкспоцентре» и инфекционные больницы в Зангиатинском районе Ташкентской области. В середине июля сообщалось, что лечением пациентов с коронавирусной инфекцией занимаются 16 клиник, среди которых клиники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации, НИИ травматологии и ортопедии, НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии и другие.

В начале июля директор НИИ вирусологии и главный инфекционист Минздрава Эркин Мусабаев в интервью «Газете.uz» рассказывал, что перепрофилирование больниц приводит к косвенным жертвам.

«У нас в год проходят лечение до 3000 пациентов с циррозом печени. Цирроз печени вылечить нельзя. Если мы не проводим лечение раз в квартал или раз в полгода, то человек в среднем живет 5−6 лет. Если мы правильно будем вести его, то можем продлить жизнь до 15 лет. Это неплохой результат. Если у него есть финансовые возможности, то он может пересадить печень на какой-то стадии, не все», — отмечал он.

«Получается, что у нас четвертый месяц клиника закрыта на карантин. В год 3000 больных циррозом печени, но сейчас наше специализированное отделение не смогло принять почти 1000 больных со всей республики. Где-то в среднем 1000 больных не смогло получить лечение. Я прогнозирую, что около 200 больных за это время умерли не от COVID-19, а цирроза печени», — заявлял специалист.

Напомним, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — в 2,6 раза, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%.