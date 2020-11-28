Круглосуточный колл-центр 1105 по консультированию пациентов на домашнем лечении и граждан, взятых на карантин, временно прекращает работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В заявлении Минздрава говорится, что причина закрытия связана с резким сокращением количества обращений, поступающих от пациентов, а также «небольшой стабилизацией эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом.

«С учетом этого, колл-центр по короткому номеру 1105 временно прекращает свою работу, а его функции передаются колл-центру по коронавирусу 1003», отметили в министерстве.

Круглосуточный колл-центр по коронавирусу 1003 был запущен в марте, а справочная для граждан на домашнем лечении и карантине 1105 — 10 июля текущего года. Тогда сообщалось, что для оказания медицинской помощи обратившимся в колл-центр гражданам организуют специализированные мобильные группы.