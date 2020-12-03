Заход на очередной круг реформы нашего госаппарата может наткнуться на серьёзную дилемму: что важнее — замах или конкретные шаги. О первом можно всегда говорить на пресс-конференциях и собраниях. Второе не отменяет первого, но всегда сопряжено с трудностями исполнения и зачастую с иронией воспринимается в народе.

В годы моего советского детства и юности была в ходу аббревиатура ИБД — «имитация бурной деятельности». Сейчас она практически забыта, но для многих из нас могла бы стать объяснением происходящего вокруг нас. Достаточно почитать новости, и общественный скепсис становится устойчивым мемом по отношению к предлагаемым новациям.

Взять хотя бы идею с публикацией сведений о доходах чиновников. Антикоррупционное законодательство серьёзно совершенствуется, но те, кого оно должно остановить, всегда будут на шаг впереди. Или, к примеру, предложение проводить среди чиновников тестирование на правовую грамотность. Перефразируя известную поговорку, всегда можно обмолвиться: «знание законов не освобождает от их неисполнения».

А вот ещё одна, казалось бы, мелкая тема — использование чиновниками служебных автомобилей в личных целях. За зимой всегда будет следовать весна, молочницы — поднимать нас с постели по утрам, а люди, наделённые полномочиями, будут ими злоупотреблять в собственных интересах.

Есть ещё надежда на внедрение в госаппарат идей здорового образа жизни. В конце концов, тезис «министр может находиться в Ташкенте только два дня в неделю» требует от его исполнителей всегда быть в хорошей физической форме.

Конечно же, бюрократия большинства государств, а уж наша отечественная тем более, достаточно инерционна, и её невозможно изменить к лучшему через турник или велодорожку. И даже если тесты и справки о доходах будут в полном порядке, многие чиновники сами собой не превратятся из Савлов в Павлы и не станут проводить успешную политику реформ.

Между тем, любая политическая система — это набор клапанов для выпуска пара народного недовольства. Важнейший из них — соответствовать ожиданиям и запросам людей. В начале 90-х главным запросом стала стабильность, с начала «нулевых» — желание перемен. Сейчас я вижу, как в обществе растёт новый запрос — на честность власти. Особенно ярко он проявился в этот ковидный год.

Многие из нас понимают модернизацию чиновничьего аппарата как строительство светлого града на холме, нацеливаясь на самые благие и высокие цели. «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Однако нам предстоит совершить множество малых дел, которые не менее важны, чем общая благородная идея искоренения коррупции. Поэтому, мой взгляд, такие «мелкие» инициативы, как тесты и декларации и даже велодорожки, должны иметь право на их воплощение. Из мелочей состоит не только личная жизнь каждого, но сложный механизм госуправления. Если внимательно оглянуться вокруг себя, всегда можно найти множество мелких дел — в быту, в отчётах, в общении с правоохранителями, нашим здравоохранением и ЖКХ.

Именно эти «мелочи» позволят запустить, тяжело и со скрипом, масштабную административную реформу, «перетрясти» звенья аппарата управления, но самое главное — обеспечить прозрачность и подотчётность работы государственной машины на всех уровнях власти. Только тогда запрос на честность будет удовлетворён полностью.

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