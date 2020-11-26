Министерство юстиции вынесло на обсуждение проект постановления правительства о дополнительных мерах по повышения правовой грамотности государственных служащих.

Документом предлагается с 1 января 2021 года с помощью тестовой системы в режиме онлайн регулярно оценивать уровень правовой грамотности сотрудников органов государственного управления и органов местной исполнительной власти.

Система для тестирования «Модуль испытания государственных служащих» должно разработать Агентство по развитию государственных услуг. Из проекта также следует, что каждый сотрудник госучреждения будет проходить тестирование раз в три года.

Выпускников профессиональных и высших учебных заведений без трудового стажа, согласно проекту, могут проверять на грамотность лишь спустя 12 месяцев с момента трудоустройства, но не позднее 15 месяцев. Специалистов со стажем при переводе из одной госструктуры в другую планируется проверять спустя три месяца со дня вступления в должность, но не позднее шести месяцев. При смене должности в структуре одного госучреждения работник не будет должен проходить повторное тестирование.

Согласно предлагаемому уставу тестовых испытаний, на решение 40 тестовых вопросов испытуемым выделят 80 минут. За каждый правильный ответ будет начисляться 2,5 балла. Результаты будут оцениваться по категориям «отлично» (86 баллов и выше), «хорошо» (71−85 баллов), «удовлетворительно» (56−70 баллов) и «неудовлетворительно» (0−55 баллов). Провалившие тестирование сотрудники будут направлены на обучение.

Минимальными требованиями к правовой грамотности госслужащих планируется определить знание Конституции и законов Узбекистана, документов, регулирующих отношения физических и юридических лиц, а также в сферах административной, уголовной и трудовой ответственности.

На знание этих требований намечено проверять:

министров, руководителей госкомитетов, агентств, центров, комитетов, а также организаций при Кабинете Министров, их заместителей и помощников;

председателя Жокаргы Кенеса, министров, глав госкомитетов и ведомств Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, их заместителей и помощников;

руководителей департаментов, главных управлений, управлений, отделений, штабов, малых отделов и других структур госуправления;

хокимов городов и районов, их заместителей и помощников;

специалистов всех категорий: советников, секретарей, бухгалтеров, инспекторов, методистов, экономистов и других.

Обсуждения документа продлится до 10 декабря 2020 года.

Напомним, ранее предлагалось обязать с 1 января 2023 года руководящие кадры иметь сертификат о знании государственного языка. Выдачу сертификатов планировали начать с 1 апреля 2021 года