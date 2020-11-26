Министерство юстиции вынесло на обсуждение проект постановления правительства о дополнительных мерах по повышения правовой грамотности государственных служащих.
Документом предлагается с 1 января 2021 года с помощью тестовой системы в режиме онлайн регулярно оценивать уровень правовой грамотности сотрудников органов государственного управления и органов местной исполнительной власти.
Система для тестирования «Модуль испытания государственных служащих» должно разработать Агентство по развитию государственных услуг. Из проекта также следует, что каждый сотрудник госучреждения будет проходить тестирование раз в три года.
Выпускников профессиональных и высших учебных заведений без трудового стажа, согласно проекту, могут проверять на грамотность лишь спустя 12 месяцев с момента трудоустройства, но не позднее 15 месяцев. Специалистов со стажем при переводе из одной госструктуры в другую планируется проверять спустя три месяца со дня вступления в должность, но не позднее шести месяцев. При смене должности в структуре одного госучреждения работник не будет должен проходить повторное тестирование.
Согласно предлагаемому уставу тестовых испытаний, на решение 40 тестовых вопросов испытуемым выделят 80 минут. За каждый правильный ответ будет начисляться 2,5 балла. Результаты будут оцениваться по категориям «отлично» (86 баллов и выше), «хорошо» (71−85 баллов), «удовлетворительно» (56−70 баллов) и «неудовлетворительно» (0−55 баллов). Провалившие тестирование сотрудники будут направлены на обучение.
Минимальными требованиями к правовой грамотности госслужащих планируется определить знание Конституции и законов Узбекистана, документов, регулирующих отношения физических и юридических лиц, а также в сферах административной, уголовной и трудовой ответственности.
На знание этих требований намечено проверять:
- министров, руководителей госкомитетов, агентств, центров, комитетов, а также организаций при Кабинете Министров, их заместителей и помощников;
- председателя Жокаргы Кенеса, министров, глав госкомитетов и ведомств Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, их заместителей и помощников;
- руководителей департаментов, главных управлений, управлений, отделений, штабов, малых отделов и других структур госуправления;
- хокимов городов и районов, их заместителей и помощников;
- специалистов всех категорий: советников, секретарей, бухгалтеров, инспекторов, методистов, экономистов и других.
Обсуждения документа продлится до 10 декабря 2020 года.
Напомним, ранее предлагалось обязать с 1 января 2023 года руководящие кадры иметь сертификат о знании государственного языка. Выдачу сертификатов планировали начать с 1 апреля 2021 года
Алексей Николаевич
Могут начать!..А могут и не начать! Должно звучать так: “с 2021года, все госслужащие, в обязательном порядке, будут сдавать экзамен по правовой грамотности в сфере своей деятельности!“ И ни какой минимальной базы. В полном объеме должны знать! А то население в 90 процентах случаев более юридически подковано, чем сотрудники тех же хокимиятов. Например в Яшнабадском хокимияте напрочь отсутствует знание закона об обращении граждан и сроков, Конституции и исполнительной дисциплины. Даже в исполнении судебных решений. Чхать хотели!
Антон Павлович
Очередная кормушка! А юристы зачем тогда нужны? Сейчас найдут какой-нибудь “опыт“ Мозамбика и буду с каждого утюга трещать о его важности. Займитесь делом лучше. Одной из ваших задач является “реализация мер по правовой защите прав, свобод и законных интересов граждан“.. Где они эти меры? Завтра какой-нибудь МинСельХоз свой проект выдвинет. Мы должны будем знать как хлопок сажать? Или как капельное орошение внедрять?