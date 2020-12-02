На следующей неделе в России ожидается начало масштабной вакцинации от коронавируса. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило агентство ТАСС.

Владимир Путин заявил, что в стране произведено около 2 млн доз вакцин, а раньше всех ее должны получить первые две группы риска — врачи и учителя.

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — обратился президент к заместителю премьер-министра.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», эффективность которой на 42-й день после первой инъекции превысила 95%. Узбекистан в сентябре обращался в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) о выделении 5000 доз этой вакцины. Российская сторона сообщала, что договорилась с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз «Спутник V».

На 2 декабря в России зарегистрировано свыше 2,3 миллиона случаев коронавируса, суточный прирост — свыше 25,3 тысячи. Умерли более 41 тысячи человек.