Эффективность российской вакцины от коронавируса «Cпутник V» на 42-й день после первой инъекции превысила 95%, говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Такие выводы сделаны по итогам второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», — отмечается в сообщении.

Оценка эффективности проводилась на основе данных по 18,7 тысячи добровольцам, которые получили первую и вторую дозу вакцины или плацебо. Из 14 тысяч участников испытаний, которые получили вакцину, 8 человек заразились COVID-19. Среди 4699 получивших плацебо зарегистрирован 31 случай заболевания, утверждают разработчики препарата.

Разработчики также оценили стоимость одной дозы вакцины для международных рынков — менее 10 долларов. Таким образом, вакцинация одного человека обойдётся в менее 20 долларов, так как требуется две дозы. Для граждан России вакцина будет бесплатной.

Ранее Министерство здравоохранения Узбекистана сообщало, что обратилось в РФПИ о выделении 5000 доз вакцины «Спутник V». Сам фонд заявил, что договорился с фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V».

Британская AstraZeneca накануне объявила, что её вакцина, разработанная вместе со специалистами Оксфордского университета, показала среднюю эффективность защиты в 70%. Американская Moderna ранее заявлял об эффективности своей вакцины в 94,5%. Ещё одна американская компания Pfizer сообщала об 95-процентной эффективности своей вакцины.