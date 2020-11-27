Суточная добыча газа российской нефтегазовой компании «Лукойл» в Узбекистане практически полностью восстановлена до проектного уровня, сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-президента компании Павла Жданова.

«Экспортные поставки с наших проектов возобновились, и с сентября началось постепенное восстановление добычи. На текущий момент суточная добыча (в Узбекистане — ред.) практически полностью восстановлена до проектного уровня», — сказал он.

Напомним, «Лукойл» реализует в Узбекистане два проекта по добыче газа — «Кандым-Хаузак-Шады» и «Гиссар». По итогам 2019 года добыча газа в Узбекистане составила 14 миллиардов кубометров.

С февраля «Лукойл» сократил добычу газа в Узбекистане на 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ в Китае в связи с пандемией коронавируса. Такие данные приводились в отчете о финансовых результатах работы компании за I квартал.

В августе Павел Жданов сообщал, что добыча на проекте Гиссар была полностью остановлена, пишет РИА Новости. В результате компания договорилась с Узбекистаном перенаправить газ на внутренний рынок. Как недавно сообщил замминистра энергетики Бехзот Норматов, страна закупил у «Лукойла» 5 миллиардов кубометров газа по цене ниже экспортной. В сентябре добыча на Гиссаре восстановилась.

В марте 2019 года стало известно, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов за поставки газа в 2018 году. В начале ноября Бехзот Норматов сообщил, что «по согласованной с „Лукойлом“ схеме, задолженность регулярно покрывается».

Министр энергетики Алишер Султанов, выступая на пресс-конференции 25 ноября, подчеркнул, что непосредственно у Узбекистана никогда не было задолженности перед компанией «Лукойл». По его словам, речь идет о двух хозяйствующих субъектах.

«Когда приобретался газ у „Лукойла“, который является оператором [газовых проектов], то тогда долг был у „Узбекнефтегаза“. В настоящее время после реорганизации компании газ покупал „Узтрансгаз“. Поэтому это отношения между двумя хозяйствующими субъектами», — пояснил глава Минэнерго.