В 2020 году компания «Лукойл» предварительно реализовала около 5 миллиардов кубометров газа на внутренний рынок Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель министра энергетики Бехзот Норматов, отвечая на вопрос «Газеты.uz».

Замглавы Минэнерго опроверг информацию о том, что российская компания полностью приостановила экспорт «голубого топлива».

«У нас в пять раз снизились объемы экспорта из-за снижения спроса от основного нашего потребителя Китая в связи с пандемией. „Лукойл“ не приостанавливал экспорт в этом направлении», — заявил он.

По его словам, «Лукойл» принял решение сократить и держать на минимальном уровне объемы экспорта, поскольку компания не будет экспортировать газ «по неподходящей цене».

«Несмотря на это, мы провели переговоры с „Лукойлом“, чтобы перенаправить объемы газа на внутренний рынок. Объемы экспорта и экспортные цены на газ являются конфиденциальной информацией… Но Узбекистан в этом году предварительно закупил у „Лукойла“ 5 миллиардов кубометров газа по договорной цене. Конечно же, газ был куплен дешевле экспортной цены. У нас с „Лукойлом“ есть договоренность, при дополнительном спросе можем направить газ на внутренний рынок по указанным ценам», — сообщил Бехзот Норматов.

Замминистра энергетики указал, что за счет перенаправления газа на внутренний рынок раньше срока был закачен газ в подземные хранилища (ПХГ) «Газли» (2,8 из 3 миллиардов кубометров) и «Ходжаабад» в необходимом объеме.

В марте 2019 года сообщалось, что «Лукойл» договорился с Узбекистаном о поставке до 5 миллиардов кубометров газа в год с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой 12,5% к экспортному нетбэку.

21 октября президент Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить к концу года наращивание добычи и дополнительные поставки природного газа на внутренний рынок. При этом за первые девять месяцев года производство природного газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн.

В августе сообщалось, что «Лукойл» приостановил экспорт газа в Китай со своих проектов в Узбекистане из-за слабого спроса. В результате компания договорилась с Узбекистаном перенаправить газ на внутренний рынок.

При этом с 1 ноября в Узбекистаны введены ограничения на использование природного газа для хозсубъектов, в том числе и для ресторанов и кафе. Минэнерго называет это необходимой мерой и отмечает, что «в недалекой перспективе использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период».