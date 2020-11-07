В 2020 году компания «Лукойл» предварительно реализовала около 5 миллиардов кубометров газа на внутренний рынок Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель министра энергетики Бехзот Норматов, отвечая на вопрос «Газеты.uz».
Замглавы Минэнерго опроверг информацию о том, что российская компания полностью приостановила экспорт «голубого топлива».
«У нас в пять раз снизились объемы экспорта из-за снижения спроса от основного нашего потребителя Китая в связи с пандемией. „Лукойл“ не приостанавливал экспорт в этом направлении», — заявил он.
По его словам, «Лукойл» принял решение сократить и держать на минимальном уровне объемы экспорта, поскольку компания не будет экспортировать газ «по неподходящей цене».
«Несмотря на это, мы провели переговоры с „Лукойлом“, чтобы перенаправить объемы газа на внутренний рынок. Объемы экспорта и экспортные цены на газ являются конфиденциальной информацией… Но Узбекистан в этом году предварительно закупил у „Лукойла“ 5 миллиардов кубометров газа по договорной цене. Конечно же, газ был куплен дешевле экспортной цены. У нас с „Лукойлом“ есть договоренность, при дополнительном спросе можем направить газ на внутренний рынок по указанным ценам», — сообщил Бехзот Норматов.
Замминистра энергетики указал, что за счет перенаправления газа на внутренний рынок раньше срока был закачен газ в подземные хранилища (ПХГ) «Газли» (2,8 из 3 миллиардов кубометров) и «Ходжаабад» в необходимом объеме.
В марте 2019 года сообщалось, что «Лукойл» договорился с Узбекистаном о поставке до 5 миллиардов кубометров газа в год с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой 12,5% к экспортному нетбэку.
21 октября президент Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить к концу года наращивание добычи и дополнительные поставки природного газа на внутренний рынок. При этом за первые девять месяцев года производство природного газа снизилось почти на 20%, с 44,8 млрд до 36 млрд кубометров, газового конденсата — на 35%, с 1,5 млн до 1 млн тонн.
В августе сообщалось, что «Лукойл» приостановил экспорт газа в Китай со своих проектов в Узбекистане из-за слабого спроса. В результате компания договорилась с Узбекистаном перенаправить газ на внутренний рынок.
При этом с 1 ноября в Узбекистаны введены ограничения на использование природного газа для хозсубъектов, в том числе и для ресторанов и кафе. Минэнерго называет это необходимой мерой и отмечает, что «в недалекой перспективе использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период».
Ganiev Abdurakhmon
Почему цены на собственный газ, держится в секрете от народа Узбекистана, владельца (собственника) этого природного газа.
P V
Покупаем собственный газ у Лукойла и гордимся тем что ниже экспортной цены. При этом предпринимателям его отрезаем.
Супер. О какой независимости там говорит господин президент? О какой самостоятельности он говорит? Почему господин Султанов возглавляет эту отрасль уже много лет.
Алексей Николаевич
Уже вобще ничего не понятно. Лукойл нам же продает наш газ! Помнится год-два назад президент страны озвучил размер взятки, благодаря которой был заключен абсолютно невыгодный для Узбекистана контракт и что он преложит все усилия для пересмотра этого контракта. Ничего не получилось? Россия(типа брат) по прежнему кидает Узбекистан что ли?
Muzaffarbek Sabirov
свой же газ, покупаем у россиян. какие мы молодцы, одним словом.
Евгений Когай
А цена ниже ровно на транспортировку в Китай?
geekthor
Дожили, закупаем собственный газ внутри страны у иностранной компании. Видать дела у Узнефтегаза совсем плохо, что добыча газа настолько упала и вследствие не может обеспечить газом население. Вкладывайте интенсивнее в геологоразведку недр.
geekthor
Алексей Николаевич (7 ноября 2020, 19:30), это потому, что Лукойл приобрел много лет назад газовые поля/месторождения. Теперь добытый газ экспортируется в Китай и продается нам.
Узбекнефтегаз в последние годы усиленно не работал над окрытием новых месторождений вот поэтому добыча падает из года в год и нехватка газа.
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а меня больше бесит другая ситуация — вот сейчас жара, какого фига котельная держит отопление на максимуме? у меня весь день голова болела из-за жары. многие звонили в котельную с требованием снизить подачу тепла — никто трубку не брал.
а ведь в апреле досрочно снизят температуру — якобы запасы топлива истратили в жаркий период?