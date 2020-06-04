«Лукойл» с февраля сократил добычу газа в Узбекистане на 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ в Китае в связи с коронавирусом. Данные приводятся в отчете о финансовых результатах работы компании за I квартал.

«Это оказало влияние на общий объем добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае 2020 года», — говорится в анализе руководством «Лукойла» результатов деятельности компании.

В I квартале 2020 года «Лукойл» добыл на объектах в Узбекистане 2,839 млрд кубометров, а в аналогичный период прошлого года — 3,824 млрд кубометров, таким образом, снижение добычи составило 25,8%, а в сравнении с IV кварталом 2019 года, когда было добыто 3,875 млрд кубометров, — 26,7%.

Негативное влияние снижения добычи газа в Узбекистане было частично компенсировано увеличением доли в добыче по проектам в рамках соглашений о разделе продукции за рубежом, отмечается в пресс-релизе компании.

Напомним, «Лукойл» реализует в Узбекистане два проекта по добыче газа — «Кандым-Хаузак-Шады» и «Гиссар».