«Газета.uz» получила письмо от Агентства информации и массовых коммуникаций, подписанное его директором Асаджоном Ходжаевым (от 20 ноября), в котором редакция предупреждается о «серьёзных правовых последствиях» за публикацию в будущем непроверенной информации.

Предупреждение касается новости «Президент поручил оптимизировать COVID-больницы», написанной на основе сообщения пресс-службы главы государства от 17 ноября. В сообщении пресс-службы содержится следующий текст:

«Сегодня в 89 учреждениях по всему Узбекистану для пациентов с COVID-19 выделено 17,5 тысячи коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6570 больных… Ответственным лицам поручено досконально изучить деятельность отведенных для коронавируса больниц и оптимизировать их».

Поскольку в приведенном тексте недвусмысленно говорится о больных коронавирусом и о больницах для больных коронавирусом, «Газета.uz» перепечатала сообщение с пометкой, что по статистике Министерства здравоохранения на вечер того дня лечение от коронавируса проходили 2123 пациента. До публикации редакция направила запрос в пресс-службу Минздрава, однако оперативного комментария не получила.

Вскоре после публикации новости Минздрав опубликовал уточнение, в котором говорится, что цифра 6570 включает не только больных коронавирусом, но и пациентов с острыми респираторными заболеваниями, с подозрением на коронавирус, с тяжелыми случаями пневмонии и с неподтвержденным диагнозом COVID-19. «Газета.uz» перепечатала это уточнение на сайте.

В письме Агентства информации и массовых коммуникаций говорится, что публикация информации на основе непроверенных данных и выраженное в связи с этим отношение «привело к формированию неправильного мнения у общественности».

Далее АИМК отмечает: «Это, в свою очередь, может послужить причиной появления негативных мнений и суждений в отношении действий правительства страны, принимаемых в данном направлении » (подчеркнуто агентством).





«Газета.uz» считает такую постановку вопроса преувеличением, а письмо с предупреждением — чрезмерной реакцией, похожей на попытку заставить издание прекратить задавать «неприятные» вопросы правительству.

Напомним, что в сентябре «Газета.uz» на основе данных Государственного комитета по статистике писала, что количество смертей в Узбекистане на фоне пандемии коронавируса в июле выросло на 26,4%, а в Ташкенте — в 2,6 раза. Минздрав на запрос редакции по этому поводу так и не ответил.

В ноябре мы сообщили, что Госкомстат впервые за последние годы не включил статистику смертности в ежеквартальный доклад о демографической ситуации в Узбекистане за январь-сентябрь 2020 года. Комментариев или разъяснений официальных органов также не последовало.

Случаев, когда государственные органы выдают общественности неполную информацию по интересующим граждан вопросам или вообще её не выдают, можно привести много. Зачастую АИМК в таких ситуациях остаётся в стороне, а общественность, не получая важную информацию, — в проигрыше.

Задавать правительству вопросы, в том числе острые, доносить до него мнение граждан — одна из задач СМИ в демократическом обществе. Комментарии читателей в данном случае, содержание которых не нарушает законодательство, могут служить индикатором настроений в обществе, а не поводом для санкций для СМИ.

В среду издание Kun.uz сообщило, что также получило предупреждение от АИМК, датированное 23 ноября. Поводом стала публикация мнений пользователей социальных сетей о проблемах с газо- и электроснабжением, с которыми жители Узбекистана столкнулись с наступлением морозов. Сайт тоже уведомлен о возможных «серьёзных правовых последствиях».

Редакция Kun.uz оценила письмо главы АИМК как «давление на свободу журналистской деятельности» и призвала вместо «борьбы» с журналистами направить внимание на решение существующих в стране проблем.

«Газета.uz» выражает поддержку Kun.uz и присоединяется к его призывам.