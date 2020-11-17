Во вторник пресс-служба президента сообщила, что сегодня «в 89 учреждениях по всему Узбекистану для пациентов с COVID-19 выделено 17,5 тысячи коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6570 больных».

«Газета.uz» и ряд блогеров обратили внимание, что эта информация не совпадает со статистикой Министерства здравоохранения, согласно которой по состоянию на 19:00 17 ноября лечение от коронавируса получают 2123 пациента.

Минздрав вскоре опубликовал разъяснение, согласно которому цифра 6570 включает «пациентов с острыми респираторными заболеваниями, с подозрением на коронавирус и тяжелыми случаями пневмонии, а также пациентов, у которых вирус (имеется в виду коронавирус — ред.) не подтвержден».

«В статистику, связанную с коронавирусом, включаются только пациенты, у которых болезнь подтверждена путем специальных лабораторных медицинских исследований», — говорится в заявлении.

«В общей официальной статистике по коронавирусу, естественно, не учитываются пациенты, у которых есть отдельные симптомы болезни, подозрение на болезнь, но наличие инфекции не подтверждено, болеющие или также подозреваемые на пневмонию», — отмечает Минздрав.

«Несмотря на это, для таких пациентов также созданы необходимые условия для стационарного лечения в распределительных центрах, специализированных на инфекционных болезнях и организованных в ряде регионов нашей страны. Сейчас они лечатся в таких учреждениях», — подчеркивается в сообщении.

«В случае подтверждения болезни они сразу вносятся в официальную статистику и направляются в инфекционные больницы. Поэтому пациентов, у которых не подтвержден коронавирус, но которые лечатся от других болезней, тоже очень много. За счет этих пациентов возникает разница в числе больных, лечащихся от коронавируса в больницах, и официальном числе, публикуемом министерством», — пояснили в Минздраве.