Государственный комитет по статистике впервые за последние годы не включил статистику смертности в ежеквартальный доклад о демографической ситуации в Узбекистане за январь-сентябрь 2020 года.

В аналогичных докладах Госкомстата за первый квартал (январь-март) и первое полугодие (январь-июнь) данные о смертности отражены. Статистика смертности также имеется в докладах предыдущих лет.

Как сообщили «Газете.uz» в комитете, Министерство юстиции и Министерство здравоохранения, ответственные за формирование статистики о смертности, не предоставили данные Госкомстату. При этом в Минюсте заявили, что все данные есть у Госкомстата. В Минздраве не ответили на запрос.

Источник «Газеты.uz» в Госкомстате сообщил, что ежемесячная статистика смертности формируется в течение 15 дней следующего месяца. Например, статистика за сентябрь должна быть готова до 15 октября, а за октябрь — до 15 ноября. В ответ на несколько запросов «Газеты.uz» о предоставлении данных о смертности в августе и сентябре в комитете сообщали, что ответственные министерства все еще не предоставили информацию.

Ранее «Газета.uz» на основе предоставленных Госкомстатом данных о смертности подсчитала, что число смертей из-за пандемии коронавируса в Узбекистане в июле выросло на 26,4%, а в Ташкенте — в 2,6 раза. На запрос редакции о причинах повышенной смертности Минздрав так и не ответил.