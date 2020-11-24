Крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана Magnum Cash&Carry планирует открыть филиалы в Ташкенте. Об этом 24 ноября в рамках встречи группы казахстанских предпринимателей с хокимом столицы Джахонгиром Артыкходжаевым сообщил председатель правления компании Азамат Османов.

«С вашей стороны просим помочь в апдейте нас по планам развития города, куда город идет, как идет, кто из надежных девелоперов может стать нашим партнером. Мы с собой приносим инвестиции», — сказал предприниматель.

По его словам, объем инвестиций на каждую локацию в рамках «крупного формата» составит от 5 млн долларов.

«Мы инвестируем в торговый центр, либо в актив собственника. До 500 рабочих мест на один магазин. На следующий год планы у нас открыть до 6 локаций», — заявил Азамат Осман.

Magnum Cash&Carry — крупнейшая торгово-розничная сеть в Казахстане. Основана в сентябре 2007 года. За 13 лет компания открыла 79 филиалов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «Magnum-express» малого формата) в девяти городах Казахстана. В сети постоянно работают 10,5 тысяч человек.

Еще летом компания подала заявку на регистрацию товарного знака в Узбекистане, а в сентябре начала активно набирать персонал.

В июле руководитель Magnum Cash&Carry Азамат Османов заявлял, что компания развивает собственную торговую марку, запускает программу лояльности, планирует развивать собственные операции в сегменте e-commerce, доставку готовых блюд, пилотировать оптомаркет и дискаунтеры.

Spot со ссылкой на Forbes.kz сообщал, что по итогам 2019 года компания заняла 10-е место в рейтинге 50 крупнейших частных компаний Казахстана с выручкой в 187 млрд тенге (около $430 млн) и чистой прибылью в 2,2 млрд тенге (около $5,1 млн).

В октябре дубайская Majid Al Futtaim и узбекистанская Akfa Group подписали соглашение об открытии сети супер- и гипермаркетов международного бренда Carrefour в Ташкенте. Управляющий сетью Makro Роман Сайфулин заявлял, что рынок Узбекистана имеет настолько большой потенциал, что он может «проглотить» еще несколько торговых операторов.

По прогнозам Majid Al Futtaim, только ташкентский продовольственный рынок достигнет 5 млрд долларов к 2023 году.