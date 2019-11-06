28 октября дубайская Majid Al Futtaim и узбекистанская Akfa Group подписали соглашение об открытии сети супер- и гипермаркетов международного бренда Carrefour. На первом этапе планируется открыть семь магазинов, в том числе три супермаркета и один гипермаркет в 2020 году и два супермаркета и один гипермаркет в 2021 году.

Руководитель розничного подразделения (Atlas) группы компаний Akfa Алишер Абдувахитов отметил, что появление в Узбекистане Carrefour положительно скажется на развитии розничной торговли за счет внедрения международных стандартов и повышения качества продукции.

«Газета.uz» узнала мнение представителей крупных ритейлеров Узбекистана — Makro и Korzinka.uz, а также Антимонопольного комитета.

Makro

Управляющий сетью супермаркетов Makro Роман Сайфулин назвал приход Carrefour в Узбекистан позитивным сигналом. По его словам, это говорит о том, что рынок развивается и готов принять международных игроков, особенно такого как Carrefour.

«Любая здоровая конкуренция всегда дает только положительные импульсы для всех конкурентов, а в особенности для итоговых потребителей», — считает представитель Makro.

Роман Сайфулин отметил, что открытие Carrefour, скорее всего, не повлияет на цены в розничной торговле, поскольку Carrefour, как и любой другой игрок, «будет адаптироваться под покупательскую способность населения».

«Если говорить про Makro, то цены за последние два года были кардинально пересмотрены, изменился подход к ценообразованию, изменилась стратегия присутствия товаров на полке», — сказал он.

Управляющий сетью Makro подчеркнул, что рынок Узбекистана имеет настолько большой потенциал, что он может «проглотить» еще несколько торговых операторов.

«И чем больше будет представителей современной торговой розницы на рынке, тем быстрее мы сможем дисциплинировать поставщиков, производителей, дистрибьюторов. Наличие большего количества торговых сетей ускорит развитие логистической инфраструктуры в целом. Однозначно мировой игрок принесет новые технологии торговли, повысит уровень грамотности персонала, применяя свой международный опыт. Ну и, конечно же, нам совместно будет легче конкурировать с открытыми рынками и базарами, которые сегодня являются абсолютными лидерами в масштабах республики», — заключил Роман Сайфулин.

Korzinka.uz

Основатель Korzinka.uz Зафар Хашимов сообщил, что решение об открытии магазинов французского бренда Carrefour не стало большой новостью.

«Мы слышали об этих намерениях уже более года назад. И мы очень ждали их. Потому что в приходе сети Carrefour в Узбекистан для нас много хороших новостей и интересных моментов. Во-первых, это означает, что розничный рынок страны созрел для того, чтобы вызывать интерес международных игроков такого класса, и для нашей сети, которая развивала розницу в стране в течение последних десятилетий, это своеобразное признание», — уверен он.

По мнению Зафара Хашимова, появление нового игрока положительным образом отразится и на капитализации сети Korzinka.uz как «бесспорного лидера в отрасли».

«Появление различных брендов и форматов служит развитию всего рынка и каждого его участника, и в особенности это хорошо для потребителей. Уверен, будет много всего, что мы узнаем и чему научимся у Carrefour. Будут, конечно, и те особенности, которые Carrefour придется узнать о нас и о нашем рынке», — отметил он.

Для рынка приход Carrefour означает появление новых форматов и каналов продаж и продвижения товаров, для потребителей — увеличение выбора и разнообразия, считает предприниматель.

«Все это расширит саму базу современной торговли и базу её клиентов. От происходящего выиграют все участники рынка. Боимся ли мы конкуренции? Нет. Объясню. Для более чем 30-миллионного рынка сектор современной сетевой розничной торговли все ещё мало освоен. Посудите сами, общая доля всей современной розницы, и это только в столице, в разрезе валового потребления продуктов питания и товаров первой необходимости, по нашим подсчётам, составляет менее 9%. И это, повторюсь, не говоря о регионах. По стране же в целом эта цифра ещё ниже», — отметил Зафар Хашимов.

По его словам, в соседнем Казахстане этот показатель превышает 45%, а в России — уже более 75%. В Европе и США цифра приближается к 90%.

«Нашему рынку есть куда расти, и до его насыщения и сколь угодно жесткого конкурентного столкновения еще очень и очень далеко. У нас, местных сетей современной торговли, сейчас есть один общий главный конкурент — базары и неорганизованная торговля. Нам, существующим игрокам розницы, несмотря на общеизвестные достижения, приходилось весьма непросто наедине в этом сражении. Поэтому мы горячо приветствуем нового бойца в своих рядах, тем более учитывая весь опыт и арсенал инструментов и знаний, который он привнесет», — подчеркнул Зафар Хашимов.

Антимонопольный комитет

Первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Бобур Каримов также приветствовал появление нового игрока на рынке сетевой розничной торговли. По его словам, это послужит сигналом для новых инвесторов, которые присматриваются к 30-миллионому рынку Узбекистана.

«Конкуренция всегда побуждает игроков рынка повышать качество и снижать цены, что в конечном итоге должно отразиться на повышении благосостояния потребителей», — отметил он.

Представитель Антимонопольного комитета не считает, что цены под влиянием конкуренции будут снижены значительно, так как рынок сетевой розничной торговли в Узбекистане нуждается в установление определенных правил.

«К сожалению, в настоящее время не приняты правила, регулирующие вопросы взаимоотношений между поставщиками товаров и сетями розничной торговли, что приводит к злоупотреблению так называемым „превосходным“ положением со стороны сетей. Например существует практика дискриминации при доступе на полки супермаркетов, а непрозрачная система входа на полки поставщиков порождает дополнительные расходы для поставщиков, что в конечном итоге сказывается на ценах», — отметил Бобур Каримов.

Комитет получает жалобы от поставщиков по вопросу возврата со стороны супермаркетов скоропортящихся продуктов (молочные продукты, мясные изделия), «хотя во многих развитых экономиках мира этот риск потери возлагается на сети розничной торговли». добавил он.

«Со стороны Антимонопольного комитета совместно с Министерством юстиции разрабатываются правила, которые должны урегулировать данный вопрос с учетом интересов всех сторон», — подчеркнул Бобур Каримов.