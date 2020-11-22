Стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства американской фармкомпании Moderna будет варьироваться от 25 до 37 долларов. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель немецкой газете Welt, пишет РБК.

Конечная стоимость в том или ином случае будет зависеть от объема партии, которую закажет покупатель.

«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли», — пояснил Стефан Бансель.

Руководитель Moderna отметил, что сейчас компания ведет переговоры с Еврокомиссией о поставке препарата в Европу.

«Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры», — сказал Бансель, уточнив, что до подписания договора на поставку вакцины осталось несколько дней.

Производитель российской вакцины «Спутник V» через несколько часов после публикации интервью сообщил, что ее стоимость будет «намного ниже», чем у вакцины от Moderna и от Pfizer с BioNTech (ее стоимость оценили в $18,3). Точную стоимость дозы «Спутника» в Российском фонде прямых инвестиций пообещали назвать на следующей неделе.

При этом в начале октября Федеральная антимонопольная служба заявляла, что цена одной инъекции вакцины «Спутник V» не будет превышать 1 тысячи рублей ($13,16 по курсу на 22 ноября).

Moderna в середине ноября сообщила, что ее вакцина имеет эффективность 94,5%. В настоящее время компания завершает третью фазу испытаний вакцины и планирует в ближайшие недели получить разрешение на ее производство.

Pfizer первоначально оценивала эффективность своей вакцины в 90%, но позже оценку подняли до 95%. Производители «Спутника V» заявляли об эффективности в 92%.

Ранее Заместитель директора Центра передовых технологий Алишер Абдуллаев рассказывал, как Узбекистан готовится провести третью фазу клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса производства Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, о свойствах вакцины из КНР, отборе добровольцев и процессе проведения испытаний.

Напомним, китайская компания взяла обязательство провести третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса среди 5000 узбекистанцев. В случае успешного испытания Узбекистан получит право приобрести вакцину по льготной цене.