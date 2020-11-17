Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 компании Moderna (США) показали эффективность 94,5%, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Всего в испытаниях компании участвовали более 30 тысяч человек. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо и только пять случаев в группе, получившей вакцину.

«Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая», — цитирует РИА Новости заявление компании.

Вакцина от Moderna получила название mRNA-1273 и была разработана с использованием генетической платформы мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ. Вакцина успешно прошла испытания на животных.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, у вакцины от Moderna есть существенные сильные стороны — она годится, например, для людей старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата — непродолжительные и несильные. В некоторых случаях у участников испытания после укола болела рука, некоторые испытывали слабость.

Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.

Ранее Pfizer и BioNTech объявили, что их вакцина от коронавируса показала более чем 90% эффективности. Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оценили ее эффективность в 92%.