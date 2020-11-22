21 ноября примерно в 19:16 в жилом доме на улице Гулистан-3 в Кибрайском районе Ташкентской области произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате часть дома обрушилась, стены и потолок были деформированы, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Во время поисково-спасательных работ из-под завалов в критическом состоянии был извлечен владелец дома Х. Н. и госпитализирован в Ташкентскую городскую клиническую больницу №7. Несмотря на реанимационные процедуры, он скончался в 20:45.

Кроме того, в ходе поисково-спасательных работ в 23:06 было найдено тело его сына А. А.

МЧС предполагает, что взрыв произошел в результате утечки природного газа из подземного газопровода, проходящего под домом.

К устранению последствий ЧП были привлечены силы и средства хокимията, УЧС, УВД, управления здравоохранения, прокуратуры и других ведомств Ташкентской области. Ведется следствие.

В ноябре прошлого года в Куйичирчикском районе Ташкентской области также произошел взрыв в жилом доме — газ просочился в дом через систему канализации из неисправного подземного газопровода. Тогда погибли двое и пострадали четверо человек.