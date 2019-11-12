МЧС Узбекистана сообщило детали расследования взрыва газа, произошедшего 11 ноября в частном доме в Куйичирчикском районе Ташкентской области. В результате инцидента погибли владелец дома и его мать. Супруга с тремя несовершеннолетними детьми госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Согласно предварительному заключению специальной рабочей группы, в дом через систему канализации из неисправного подземного газопровода просочился газ.

Вспышка скопившегося газа деформировала и выбила оконные рамы, двери и стены, что привело к обрушению железобетонных перекрытий.

ЧП произошло в доме №1, построенному по типовому проекту, на улице Намунали уй (Образцовый дом) в махалле «Сурум».