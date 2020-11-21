20 января Узбекистан выпустил два транша еврооблигаций на 555 млн долларов и 2 трлн сумов на Лондонской фондовой бирже. Организаторы ориентировали доходность 10-летних долларовых евробондов на 4,25% годовых, 3-летних сумовых евробондов — на 15,25% годовых, однако в ходе подписки она была снижена до 3,7% и 14,5% годовых соответственно.

Аналитики Bloomberg считают, что снижение купонных ставок, вероятно, связано с победой Джо Байдена на президентских выборах в США и прогрессом в области вакцинации против коронавируса, что «подстегнуло аппетит» инвесторов к более рискованным активам. В свою очередь, этот интерес привел к снижению доходности развивающихся рынков до рекордно низкого уровня.

По данным издания, страна, находящаяся на три ступени ниже инвестиционного уровня, может извлечь выгоду из прогнозов аналитиков и Международного валютного фонда о том, что Узбекистан будет одной из немногих стран, продемонстрировавших экономический рост в 2020 году.





Главный экономист Renaissance Capital в Москве Софьи Донец считает, что молодое население помогло Узбекистану пережить коронавирус лучше, чем соседние страны, и его экономика также выиграла от смещения в сторону сельского хозяйства, производства и строительства.

По словам Лутца Ремейера, главного инвестиционного директора Capitulum Asset Management GmbH в Берлине, который планировал участвовать во втором размещении еврооблигаций, первый выпуск прошел хорошо, потому что инвесторам понравился низкий уровень долга страны.

Вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров подчеркнул, что Узбекистан стал одной из немногих стран, которая смогла сохранить свой инвестиционный рейтинг в 2020 году.

«Рейтинговые агентства в 2020 году снизили рейтинги около 50−60 странам, а Узбекистан сохранил оценку в „BB-“. Да, это не самый лучший рейтинг, но для нас он пока подходит, соответствует. Минфин выпустил евробонды на 555 млн долларов и привлек долг с процентной ставкой 3,7% годовых на 10 лет. Можно увидеть, что это похоже на льготный кредит, который мы привлекли на рыночных условиях. В 2019 году мы тоже выпускали 10-летние евробонды, но тогда ставка была больше 5% (5,375% годовых). О чем это свидетельствует? Это результат политики, проводимой под руководством президента», — сказал он.

По его словам, рейтинги имеют свою стоимость и включают оценку экспертов и аналитиков практически по всем отраслям и направлениям. «Рейтинги нужны не для того, чтобы хвастаться или чтобы нас не поругали, грубо говоря, а для того, чтобы улучшить жизнь населения в той или иной сфере», — отметил Джамшид Кучкаров.

Как ранее сообщил Минфин, средства от размещения евробондов пойдут на покрытие бюджетного дефицита, а также финансирование ряд проектов, которые будут реализованы в 2021 году для устойчивого развития Узбекистана.